В Праге продолжились массовые протесты с требованием отставки премьера

"Тысячи людей, которые требуют отставки Андрея Бабиша с поста премьера Чехии, направились в субботу во второй половине дня с Градчанской на Староместскую площадь", - отметило издание.

Люди в Праге также собрались и по другой причине. Чехия 17 ноября отмечает государственный праздник - День борьбы за свободу и демократию, вспоминая при этом события 1939 и 1989 годов. С раннего утра люди зажигают свечи и возлагают цветы и венки к памятнику на пражском Национальном проспекте, где в этот день, осенью 1989 года была жестоко подавлена ​​студенческая антикоммунистическая демонстрация.

С букетом красных роз еще до рассвета на место прибыл и премьер Андрей Бабиш. Цветы не пролежали у памятника и нескольких часов, активисты движения Kaputin и Rebelové их утром выбросили в мусорное ведро.

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Между тем сам Бабиш, после возложения вопреки устоявшейся традиции цветов к памятнику на Национальном проспекте сразу после полуночи, утром вылетел к своему сыну в Швейцарию. По сообщению Бабиша в Facebook, его сын "не может покинуть свою квартиру, так как журналисты не дают ему прохода".

Добавим, реагируя на разговор Бабиша-младшего с журналистами, где он утверждает, что подвергался угрозам со стороны сотрудников своего отца и был вывезен против своей воли в Крым, чтобы лишить его возможности дать показания по делу "Гнезда аиста", ведется серьезная дискуссия о проведении голосования относительно вотума доверия действующему правительству.

В связи с "Гнездом аиста" заведено уголовное дело как против самого премьера, так и против его детей от первого брака. Сам Бабиш публично заявляет, что его сын Андрей Бабиш-младший и его дочь Адриана Бобекова страдают от психических заболеваний.

Это уже не первый митинг с требованием отставки премьер-министра Чехии Бабиша.