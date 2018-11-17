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У Празі продовжилися масові протести з вимогою відставки прем'єра

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. У чеській столиці Празі тисячі людей вийшли на мітинг з вимогою відставки прем'єр-міністра Андрея Бабіша на фоні скандалу з нібито утриманням його сина в анексованому Росією Криму. Про це УНН повідомляє з посиланням на Радио Прага.

"Тисячі людей, які вимагають відставки Андрея Бабіша з посади прем'єра Чехії, попрямували у суботу в другій половині дня з Градчанської на Староместську площу", - зазначило видання.

Люди у Празі також зібралися і з іншої причини. Чехія 17 листопада відзначає державне свято - День боротьби за свободу і демократію, згадуючи при цьому події 1939 і 1989 років. З раннього ранку люди запалюють свічки і покладають квіти і вінки до пам'ятника на празькому Національному проспекті, де в цей день, восени 1989 року була жорстоко придушена студентська антикомуністична демонстрація.

З букетом червоних троянд ще до світанку на місце прибув і прем'єр Андрей Бабіш. Квіти не пролежали біля пам'ятника і декількох годин, активісти руху Kaputin і Rebelové їх вранці викинули у відро для сміття.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Прикордонники про "кримський скандал" із сином прем'єра Чехії: ситуація неоднозначна

Тим часом сам Бабіш, після покладання всупереч усталеній традиції квітів до пам'ятника на Національному проспекті відразу після півночі, вранці вилетів до свого сина до Швейцарії. За повідомленням Бабіша в Facebook, його син "не може покинути свою квартиру, оскільки журналісти не дають йому проходу".

Додамо, реагуючи на розмову Бабіша-молодшого з журналістами, де той стверджує, що піддавався погрозам з боку працівників свого батька і був вивезений проти своєї волі в Крим, щоб позбавити його можливості дати свідчення у справі "Гніздо лелеки", ведеться серйозна дискусія про проведення голосування щодо вотуму довіри чинному уряду.

У зв'язку з "Гніздом лелеки" заведено кримінальну справу як проти самого прем'єра, так і проти його дітей від першого шлюбу. Сам Бабіш публічно заявляє, що його син Андрей Бабіш-молодший і його дочка Адріана Бобекова страждають від психічних захворювань.

Це вже не перший мітинг з вимогою відставки прем'єр-міністра Чехії Бабіша.

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