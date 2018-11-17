У Празі продовжилися масові протести з вимогою відставки прем'єра

КИЇВ. 17 листопада. УНН. У чеській столиці Празі тисячі людей вийшли на мітинг з вимогою відставки прем'єр-міністра Андрея Бабіша на фоні скандалу з нібито утриманням його сина в анексованому Росією Криму. Про це УНН повідомляє з посиланням на Радио Прага.