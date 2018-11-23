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Парламент Чехії зібрався на голосування щодо недовіри Бабішу

Парламент Чехії зібрався на голосування щодо недовіри Бабішу

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. У палаті депутатів Чехії - нижній палаті парламенту країни - у п'ятницю, 23 листопада, збираються голосувати щодо вотуму довіри чинному уряду Андрея Бабіша. Про це УНН повідомляє з посиланням на Радіо Прага.

Голосування ініціювали шість опозиційних партій - громадянські демократи, християнські демократи, Піратська партія, TOP 09, рух STAN і "Свобода і пряма демократія" (SPD). В цілому вони займають у палаті 92 крісел, проте для переваги їм необхідно набрати мінімум 101 голос.

Уряд Чехії підтримає рух ANO, який очолює прем'єр-міністр Андрей Бабіш, а також комуністи. Партнер по коаліції в особі представників Чеської соціал-демократичної партії (ČSSD) під час голосування покинуть залу, пише видання.

Під час засідання, як повідомляє видання Aktualne, Бабіш заявив: "Я не збираюся йти у відставку на підставі фальшивого і глибоко неетичного репортажу".

Приводом для проведення голосування про вотум довіри кабміну країни став репортаж, знятий прихованою камерою. У ньому син прем'єра Андрей Бабіш звинувачує співробітників свого батька в тому, що його всупереч його волі тримали в анексованому Росією Криму через розслідування справи "Гніздо лелеки", пов'язаної з підозрою у зловживанні євродотаціями.

Прем'єр Чехії звинувачення відкидає, стверджуючи, що син страждає на шизофренію і повинен перебувати під контролем. Розлад психіки Бабіша-молодшого в чеських ЗМІ неодноразово ставили під сумнів.

У Празі на тлі цього пройшли масові протести з вимогою відставки прем'єра.

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