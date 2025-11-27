Парад Macy’s в Нью-Йорке прошел несмотря на холод и сильный ветер: в небе появились Пакмен, Базз Лайтер и Лабубу

Фото: Bloomberg

В Нью-Йорке состоялся традиционный парад Macy’s в честь Дня благодарения – один из крупнейших праздничных маршей года, который собрал на Манхэттене тысячи зрителей. Несмотря на прохладную погоду и порывы ветра, в небо взлетели гигантские шары с Баззом Лайтером и Пакменом, а улицы украсили платформы с персонажем Лабубу и конструкции Lego. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Парад стартовал в Верхнем Вест-Сайде и завершился у флагманского магазина Macy’s на Herald Square. В праздничной колонне приняли участие десятки надувных шаров, тематических платформ, клоунских команд и маршевых оркестров.

Как сообщил метеоролог Национальной метеорологической службы Дэвид Старк, температура держалась около 4С, а ветер достигал 40–48 км/ч, создавая ощутимый холод. Из-за этого власти внимательно следили за погодой, ведь город запрещает использовать полноразмерные шары, если скорость ветра превышает установленные нормы. В последний раз парадные шары полностью останавливали в 1971 году.

В течение мероприятия выступали звездные артисты, оркестры, танцевальные коллективы и чирлидеры, добавляя праздничной атмосфере еще больше красок.

