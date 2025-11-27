Парад Macy’s у Нью-Йорку пройшов попри холод та сильний вітер: у небі з’явилися Пакмен, Базз Лайтер і Лабубу
Київ • УНН
У Нью-Йорку відбувся парад Macy's до Дня подяки, де тисячі глядачів спостерігали за гігантськими кульками з Баззом Лайтером і Пакменом, а також платформами з Лабубу. Захід пройшов попри прохолодну погоду та сильний вітер, що сягав 40-48 км/год.
У Нью-Йорку відбувся традиційний парад Macy’s до Дня подяки – один із найбільших святкових маршів року, який зібрав на Мангеттені тисячі глядачів. Попри прохолодну погоду та пориви вітру, у небо злетіли гігантські кульки з Баззом Лайтером і Пакменом, а вулиці прикрасили платформи з персонажем Лабубу та конструкції Lego. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Парад стартував у Верхньому Вест-Сайді й завершився біля флагманського магазину Macy’s на Herald Square. У святковій колоні взяли участь десятки надувних куль, тематичних платформ, клоунських команд та маршових оркестрів.
Як повідомив метеоролог Національної метеорологічної служби Девід Старк, температура трималася близько 4С, а вітер досягав 40–48 км/год, створюючи відчутний холод. Через це влада уважно стежила за погодою, адже місто забороняє використовувати повнорозмірні кулі, якщо швидкість вітру перевищує встановлені норми. Востаннє парадні кулі повністю зупиняли у 1971 році.
Протягом заходу виступали зіркові артисти, оркестри, танцювальні колективи та черлідери, додаючи святковій атмосфері ще більше барв.
Трамп помилував двох індичок, одна з яких зникла під час церемонії25.11.25, 20:05 • 8044 перегляди