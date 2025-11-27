Парад Macy’s у Нью-Йорку пройшов попри холод та сильний вітер: у небі з’явилися Пакмен, Базз Лайтер і Лабубу

$42.300.10
48.950.00
ukenru
18:30 • 2746 перегляди
Зеленський анонсував важливі переговори наступного тижня
17:31 • 4114 перегляди
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури: обвинувачення на чолі з Генпрокурором Кравченком просить для підсудного 10 років позбавлення волі
Ексклюзив
15:25 • 15335 перегляди
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров’я
Ексклюзив
14:27 • 22614 перегляди
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
14:21 • 15831 перегляди
Наприкінці тижня продовжиться спільна робота української та американської делегацій щодо мирної угоди - ОП
Ексклюзив
14:12 • 23069 перегляди
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
13:37 • 18181 перегляди
Суд відновив розслідування кримінальної справи проти головного юриста НБУ Олександра ЗимиPhoto
27 листопада, 12:53 • 13030 перегляди
Україні вдалося прибрати пункт про "повну амністію" з мирного плану США - Стефанішина
27 листопада, 12:37 • 16760 перегляди
З грального бізнесу у медицину: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 1Photo
27 листопада, 11:46 • 11814 перегляди
У Сумах, Полтаві, Харкові та Донецькій області найскладніша ситуація з електропостачанням – Укренерго
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
4м/с
84%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Ліниві" лайфхаки для прибирання, які справді працюють: прості способи підтримувати порядок без зайвих зусильPhoto27 листопада, 09:33 • 26106 перегляди
Буряк по-новому: топ-5 яскравих рецептів, які ви точно захочете приготуватиPhoto27 листопада, 11:52 • 22909 перегляди
Українські компанії зі зв’язками з рф заробили 150,3 млрд грн за 2024 рік - дослідженняPhoto13:38 • 15807 перегляди
Буданов розповів про роль Білецького в авіапрориві на оточену "Азовсталь" у Маріуполі14:52 • 8100 перегляди
Родичі жертв скандальної клініки Odrex закликали правоохоронців провести розслідування і покарати винних у смерті їхніх рідних - відеоVideo15:30 • 12894 перегляди
Публікації
Родичі жертв скандальної клініки Odrex закликали правоохоронців провести розслідування і покарати винних у смерті їхніх рідних - відеоVideo15:30 • 12935 перегляди
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров’я
Ексклюзив
15:25 • 15330 перегляди
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
Ексклюзив
14:27 • 22608 перегляди
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
14:12 • 23066 перегляди
Українські компанії зі зв’язками з рф заробили 150,3 млрд грн за 2024 рік - дослідженняPhoto13:38 • 15844 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
Фрідріх Мерц
Сиріл Рамафоса
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Німеччина
Китай
Реклама
УНН Lite
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 26384 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 47580 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 81139 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 96748 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 96250 перегляди
Актуальне
Техніка
Дипломатка
Boeing Starliner
Соціальна мережа
Золото

Парад Macy’s у Нью-Йорку пройшов попри холод та сильний вітер: у небі з’явилися Пакмен, Базз Лайтер і Лабубу

Київ • УНН

 • 166 перегляди

У Нью-Йорку відбувся парад Macy's до Дня подяки, де тисячі глядачів спостерігали за гігантськими кульками з Баззом Лайтером і Пакменом, а також платформами з Лабубу. Захід пройшов попри прохолодну погоду та сильний вітер, що сягав 40-48 км/год.

Парад Macy’s у Нью-Йорку пройшов попри холод та сильний вітер: у небі з’явилися Пакмен, Базз Лайтер і Лабубу
Фото: Bloomberg

У Нью-Йорку відбувся традиційний парад Macy’s до Дня подяки – один із найбільших святкових маршів року, який зібрав на Мангеттені тисячі глядачів. Попри прохолодну погоду та пориви вітру, у небо злетіли гігантські кульки з Баззом Лайтером і Пакменом, а вулиці прикрасили платформи з персонажем Лабубу та конструкції Lego. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Парад стартував у Верхньому Вест-Сайді й завершився біля флагманського магазину Macy’s на Herald Square. У святковій колоні взяли участь десятки надувних куль, тематичних платформ, клоунських команд та маршових оркестрів.

Як повідомив метеоролог Національної метеорологічної служби Девід Старк, температура трималася близько 4С, а вітер досягав 40–48 км/год, створюючи відчутний холод. Через це влада уважно стежила за погодою, адже місто забороняє використовувати повнорозмірні кулі, якщо швидкість вітру перевищує встановлені норми. Востаннє парадні кулі повністю зупиняли у 1971 році.

Протягом заходу виступали зіркові артисти, оркестри, танцювальні колективи та черлідери, додаючи святковій атмосфері ще більше барв.

Трамп помилував двох індичок, одна з яких зникла під час церемонії25.11.25, 20:05 • 8044 перегляди

Степан Гафтко

Новини Світу
Тварини
Bloomberg
Дональд Трамп
Нью-Йорк