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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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​Папа Римский призвал договориться прекратить огонь на всех фронтах к Рождеству

​Папа Римский призвал договориться прекратить огонь на всех фронтах к Рождеству

Киев  •  УНН

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Папа Римский призвал международное сообщество достичь прекращения огня на всех фронтах к Рождеству. Понтифик помолился за мир в Украине, на Ближнем Востоке и других конфликтных регионах.

Папы Римский Франциск призвал международное сообщество прекратить огонь на всех фронтах к Рождеству. Об этом сообщает Vatican news, передает УНН.

Детали

"И дальше молимся за мир в страждущей Украине, на Ближнем Востоке – в Палестине, Израиле, Ливане, а теперь и в Сирии, – в Мьянме, в Южном Судане и везде, где люди страдают от войны и насилия. Я обращаюсь с призывом к правителям и международному сообществу, чтобы мы дошли до праздника Рождества с прекращением огня на всех фронтах войны", - сказал папа.

Также он помолился за приговоренных к смертной казни в США, чтобы их наказание было изменено.

Напомним

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что Украине, "вероятно", не стоит ожидать нынешних объемов военной помощи от США при новой администрации.

Павел Башинский

Павел Башинский

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