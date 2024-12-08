Папа Римский призвал договориться прекратить огонь на всех фронтах к Рождеству
Киев • УНН
Папа Римский призвал международное сообщество достичь прекращения огня на всех фронтах к Рождеству. Понтифик помолился за мир в Украине, на Ближнем Востоке и других конфликтных регионах.
Папы Римский Франциск призвал международное сообщество прекратить огонь на всех фронтах к Рождеству. Об этом сообщает Vatican news, передает УНН.
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"И дальше молимся за мир в страждущей Украине, на Ближнем Востоке – в Палестине, Израиле, Ливане, а теперь и в Сирии, – в Мьянме, в Южном Судане и везде, где люди страдают от войны и насилия. Я обращаюсь с призывом к правителям и международному сообществу, чтобы мы дошли до праздника Рождества с прекращением огня на всех фронтах войны", - сказал папа.
Также он помолился за приговоренных к смертной казни в США, чтобы их наказание было изменено.
Напомним
Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что Украине, "вероятно", не стоит ожидать нынешних объемов военной помощи от США при новой администрации.