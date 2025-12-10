$42.070.01
Папа Римский Лев XIV раскритиковал заявления Трампа о закате Европы

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Папа Римский Лев XIV прокомментировал заявления Дональда Трампа о закате Европы и «слабых» лидерах, выразив обеспокоенность по поводу возможного раскола союза между Европой и США. Он также отказался комментировать мирный план США для Украины, отметив, что некоторые его части вносят значительные изменения в отношения между Европой и Соединенными Штатами.

Папа Римский Лев XIV раскритиковал заявления Трампа о закате Европы

Папа Римский Лев XIV прокомментировал последние заявления президента США Дональда Трампа, по словам которого Европа находится в упадке и имеет "слабых" лидеров. Об этом сообщает Sky News, информирует УНН.

Детали

На вопрос журналиста, считает ли он мирный план США для Украины справедливым, Понтифик ответил, что "предпочитает не комментировать это".

Я думаю, что, к сожалению, некоторые его части вносят огромные изменения в то, что на протяжении многих лет было настоящим союзом между Европой и Соединенными Штатами. Замечания, которые звучат в отношении Европы также в последних интервью, я думаю, пытаются разбить то, что ... должно быть очень важным союзом сегодня и в будущем

- сказал Папа.

Во время комментария он прямо упомянул президента США Дональда Трампа.

"Это программа, которую составили президент Трамп и его советники. Он президент Соединенных Штатов. Он имеет право это сделать, но в нем (плане - ред.) есть ряд моментов, с которыми, по моему мнению, хотя, возможно, многие люди в Соединенных Штатах согласятся, я думаю, что многие другие увидят вещи по-другому", - сказал Лев XIV.

Контекст

Накануне президент США Дональд Трамп в интервью Politico осудил Европу, назвав ее группой стран, "разлагающихся", возглавляемых "слабыми" людьми.

Напомним

Накануне Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Папой Римским Львом XIV в Кастель-Гандольфо. Обсуждались усилия Ватикана по возвращению украинских детей, похищенных Россией, и дипломатическая работа Украины с США.

Вадим Хлюдзинский

