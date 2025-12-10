$42.070.01
Папа Римський Лев XIV розкритикував заяви Трампа про занепад Європи

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Папа Римський Лев XIV прокоментував заяви Дональда Трампа про занепад Європи та "слабких" лідерів, висловивши занепокоєння щодо можливого розколу союзу між Європою та США. Він також відмовився коментувати мирний план США для України, зазначивши, що деякі його частини вносять значні зміни у відносини між Європою та Сполученими Штатами.

Папа Римський Лев XIV розкритикував заяви Трампа про занепад Європи

Папа Римський Лев XIV прокоментував останні заяви президента США Дональда Трампа, за словами якого Європа перебуває в занепаді та має "слабких" лідерів. Про це повідомляє Sky News, інформує УНН.

Деталі

На запитання журналіста, чи вважає він мирний план США для України справедливим, Понтифік відповів, що "воліє не коментувати це".

Я думаю, що, на жаль, його деякі частини вносять величезні зміни в те, що протягом багатьох років було справжнім союзом між Європою та Сполученими Штатами. Зауваження, які лунають щодо Європи також в останніх інтерв'ю, я думаю, намагаються розбити те, що ... має бути дуже важливим союзом сьогодні та в майбутньому

- сказав Папа.

Під час коментарю він прямо згадав президента США Дональда Трампа.

"Це програма, яку склали президент Трамп та його радники. Він президент Сполучених Штатів. Він має право це зробити, але в ньому (плані - ред.) є низка моментів, з якими, на мою думку, хоча, можливо, багато людей у ​​Сполучених Штатах погодяться, я думаю, що багато інших побачать речі по-іншому", - сказав Лев XIV.

Контекст

Напередодні президент США Дональд Трамп в інтерв'ю Politico засудив Європу, назвавши її групою країн, що "розкладається", очолюваних "слабкими" людьми.

Нагадаємо

Напередодні Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Папою Римським Левом XIV у Кастель-Гандольфо. Обговорювалися зусилля Ватикану щодо повернення українських дітей, викрадених Росією, та дипломатична робота України зі США.

Вадим Хлюдзинський

