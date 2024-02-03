Палата представителей США рассмотрит законопроект о помощи Израилю без Украины
Группа американских конгрессменов подала законопроект о выделении Израилю 17,6 миллиардов долларов отдельно от финансирования Украины.
В Белгороде произошел блэкаут
В российском городе Белгород произошло масштабное аварийное отключение электроэнергии из-за технической неисправности в сети, энергетики ожидают восстановления электроснабжения в течение 1-1,5 часов.
Ермак встретился с делегацией Франции и обсудил вопросы безопасности
Ермак встретился с французской делегацией и обсудил насущные оборонные потребности Украины и ситуацию с безопасностью в условиях продолжающейся российской агрессии.
Двое мужчин попытались выехать за границу в обшивке багажника авто
Двое мужчин были задержаны украинскими пограничниками при попытке побега из страны, спрятавшись в обшивке багажника автомобиля на пункте пропуска на границе с Румынией.
Черные запорожцы сожгли колонну бронетехники россиян под Новомихайловкой, которая шла на штурм
Бойцы 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев уничтожили колонну российской бронетехники, которая направлялась на штурм позиций Вооруженных сил Украины вблизи села Новомихайловка Донецкой области.
Россия заявила о двух перехваченных дронах над Брянской областью
Российские системы противовоздушной обороны перехватили два украинских беспилотника над Брянской областью 3 февраля. Об этом сообщает Министерство обороны России.
Нацотбор Евровидения-2024: "Дія" дала советы в случае трудностей с голосованием
"Дія" посоветовала пользователям попробовать проголосовать еще раз за несколько минут, если у них возникли проблемы во время голосования на "Евровидении 2024" из-за высокого трафика на сервисе.
Враг продолжает сбрасывать авиабомбы: в Херсонской ОВА показали последствия удара по Бериславу
Российские авиаудары по украинскому городу Берислав повредили жилые дома, но никто не пострадал.
У "Дії" возникли трудности в работе: пользователи не могут зайти в приложение
В день финала национального отбора на "Евровидение" в приложении "Дія" возникли проблемы со входом в систему. Вероятно, из-за большого наплыва желающих проголосовать.
Не только санкции, но и удобные механизмы: в Минобороны прокомментировали законопроект о мобилизации
Начальник управления прессы и информации Министерства обороны заявил, что новый законопроект о мобилизации содержит удобные механизмы в дополнение к санкциям, чтобы лучше обеспечить определенность и стратегическое преимущество для Вооруженных сил Украины.