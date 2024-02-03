Палата представителей США рассмотрит законопроект о помощи Израилю без Украины

Палата представителей США рассмотрит законопроект о выделении помощи Израилю без предоставления помощи Украине. Об этом заявил представитель законодательного органа Майк Джонсон в письме коллегам, сообщает портал Axios, передает УНН.

Детали

Учитывая неспособность Сената своевременно принять надлежащее законодательство, а также опасные обстоятельства, с которыми сейчас сталкивается Израиль, Палата представителей будет продолжать выполнять лидирующую роль говорится в обращении Джонсона.

Законодатели предлагают выделить Израилю 17,6 миллиарда долларов, однако отдельно от пакета финансирования для Киева.

Дополнение

Группа конгрессменов США предоставила законопроект, предусматривающий выделение $17,6 млрд Израилю без предоставления дополнительной поддержки Украине.

Согласно законопроекту, США должны выделить $4 млрд на пополнение запасов боеприпасов для систем противоракетной обороны "Железный купол" и "Праща Давида" в Израиле и $4,4 млрд на пополнение США запасов вооружений, переданных Израилю. В документе не упоминается возможность оказания помощи Украине.

Палата представителей США одобрила законопроект о финансировании правительства без помощи Украины и Израиля