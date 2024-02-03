Палата представників США розгляне законопроєкт про допомогу Ізраїлю без України
Київ • УНН
Група американських конгресменів подала законопроект про виділення Ізраїлю 17,6 мільярдів доларів окремо від фінансування України.
Палата представників США розгляне законопроєкт про виділення допомоги Ізраїлю без надання допомоги Україні. Про це заявив речник законодавчого органу Майк Джонсон у листі колегам, повідомляє портал Axios, передає УНН.
Деталі
З огляду на нездатність Сенату своєчасно прийняти належне законодавство, а також небезпечні обставини, з якими зараз стикається Ізраїль, Палата представників продовжуватиме виконувати лідируючу роль
Законодавці пропонують виділити Ізраїлю 17,6 мільярда доларів, проте окремо від пакету фінансування для Києва .
Доповнення
Група конгресменів США надала законопроєкт, що передбачає виділення $17,6 млрд Ізраїлю без надання додаткової підтримки Україні.
Згідно із законопроєктом, США мають виділити $4 млрд на поповнення запасів боєприпасів для систем протиракетної оборони "Залізний купол" та "Праща Давида" в Ізраїлі та $4,4 млрд на поповнення США запасів озброєнь, переданих Ізраїлю. У документі не згадується можливість надання допомоги Україні.
Палата представників США схвалила законопроєкт про фінансування уряду без допомоги Україні та Ізраїлю15.11.23, 07:12 • 68412 переглядiв