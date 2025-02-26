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Палата представителей США одобрила поддержанный Трампом законопроект о расходах на триллионы

Палата представителей США одобрила поддержанный Трампом законопроект о расходах на триллионы

Киев  •  УНН

 • 5059 просмотра

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Палата представителей США приняла бюджетный законопроект с перевесом в 2 голоса. План предусматривает сокращение расходов на $2 трлн в течение 10 лет и включает налоговые льготы на $4,5 трлн.

Республиканцы в Палате представителей США с небольшим перевесом приняли законопроект о государственных расходах на несколько триллионов долларов во вторник, что стало серьезным стимулом для президента Дональда Трампа, который продвигает его повестку дня на 2025 год, сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Голосование 217-215 рассматривалось как ключевой предварительный тест для спикера Палаты представителей-республиканца Майка Джонсона, который отменил предварительное голосование, поскольку, по-видимому, не получил достаточной поддержки.

Несколько республиканцев хотели большей фискальной дисциплины от бюджета, который включает налоговые льготы на сумму 4,5 триллиона долларов, финансируемые частично за счет сокращения расходов, но также и за счет потенциального увеличения существенного долга правительства США.

Но законопроект в конце концов был принят по партийной линии, при этом все демократы проголосовали против, и только один республиканец выступил против. Этим республиканцем был Томас Месси из Кентукки, известный «фискальный ястреб», который хотел более глубокого сокращения расходов. Один демократ не голосовал.

Бюджет Палаты представителей США предусматривает сокращение расходов на 2 триллиона долларов в течение следующих 10 лет для финансирования программы президента Трампа. Он включает более 100 миллиардов долларов новых расходов на иммиграционное правоприменение и армию.

Он также продолжит налоговые льготы, принятые во время первого срока полномочий, которые должны закончиться в конце года.

Однако есть еще ряд шагов, которые должен пройти план расходов, чтобы стать законом.

Бюджет должен быть объединен с отдельным бюджетом, который находится на рассмотрении Сената США, в процессе, который называется согласованием.

И даже если обе палаты в конце концов согласятся с планом расходов, необходимо будет обсудить множество более тонких деталей, прежде чем он будет отправлен на стол президенту Трампу для подписания.

В Конгрессе США представлен проект резолюции в поддержку Украины25.02.25, 21:17 • 42373 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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