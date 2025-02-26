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Палата представників США схвалила підтриманий Трампом законопроєкт про витрати на трильйони

Палата представників США схвалила підтриманий Трампом законопроєкт про витрати на трильйони

Київ  •  УНН

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Палата представників США ухвалила бюджетний законопроект з перевагою у 2 голоси. План передбачає скорочення видатків на $2 трлн протягом 10 років та включає податкові пільги на $4,5 трлн.

Республіканці в Палаті представників США з невеликою перевагою ухвалили законопроект про державні витрати на кілька трильйонів доларів у вівторок, що стало серйозним стимулом для президента Дональда Трампа, який просуває його порядок денний на 2025 рік, повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

Голосування 217-215 розглядалося як ключовий попередній тест для спікера Палати представників-республіканця Майка Джонсона, який скасував попереднє голосування, оскільки, мабуть, не отримав достатньої підтримки.

Декілька республіканців хотіли більшої фіскальної дисципліни від бюджету, який включає податкові пільги на суму 4,5 трильйона доларів, що фінансуються частково за рахунок скорочення витрат, але також і за рахунок потенційного збільшення суттєвого боргу уряду США.

Але законопроект зрештою було ухвалено за партійною лінією, при цьому всі демократи проголосували проти, і лише один республіканець виступив проти. Цим республіканцем був Томас Мессі з Кентуккі, відомий "фіскальний яструб", який хотів глибшого скорочення витрат. Один демократ не голосував.

Бюджет Палати представників США передбачає скорочення видатків на 2 трильйони доларів протягом наступних 10 років для фінансування програми президента Трампа. Він включає понад 100 мільярдів доларів нових витрат на імміграційне правозастосування та армію.

Він також продовжить податкові пільги, ухвалені під час першого терміну повноважень, які мають закінчитися наприкінці року.

Однак є ще низка кроків, які має пройти план видатків, щоб стати законом.

Бюджет має бути об'єднаний з окремим бюджетом, який перебуває на розгляді Сенату США, у процесі, який називається узгодженням.

І навіть якщо обидві палати зрештою погодяться з планом видатків, необхідно буде обговорити безліч тонших деталей, перш ніж його буде відправлено на стіл президенту Трампу для підписання.

У Конгресі США представлено проєкт резолюції на підтримку України25.02.25, 21:17 • 45772 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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