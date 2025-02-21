Пакет помощи от Польши может поступить в Украину до начала марта - посол Бондарь
Киев • УНН
Посол Украины Василий Боднар сообщил о подготовке 46-го пакета военной помощи от Польши, который может поступить до марта. Польша и ЕС демонстрируют солидарность с Украиной, несмотря на заявления Трампа.
Украинский посол в Польше отметил, что реальность угроз российской агрессии всем вполне понятна, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа. В стране не поддерживают абсурдных обвинений, зато готовят 46-й пакет военной помощи, который может поступить в Украину в текущем месяце.
Передает УНН со ссылкой на Radio Svoboda.
По словам представителя украинской дипломатии в Польше Василия Боднара, 46-й пакет помощи от Польши может еще в феврале попасть в Украину. Посол Украины отметил, что Польша и ЕС демонстрируют знаки солидарности с нами, любые абсурдные обвинения не находят поддержку, поскольку «все прекрасно понимают, в чем реальность».
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Украина ожидает помощи от других стран, добавил Боднар. В частности, продолжается работа над тем, чтобы завершить реализацию чешской инициативы по снарядам.
Очень много других инициатив, которые на самом деле, возможно, не заменят американскую помощь, а мы должны понимать, что это самая большая помощь, которая существовала со стороны стран-партнеров, стран-союзников, но однозначно поможет нам пережить хотя бы эти первые начальные недели и месяцы турбуленции
Напомним,
Дональд Туск предложил план из трех пунктов для поддержки Украины и Европы. План включает финансирование из российских активов, усиление воздушного патрулирования и новые фискальные правила ЕС.
Литва предоставила Украине новый пакет военной помощи, включающий грузовики и термовизионные прицелы. Общая помощь с начала войны превысила 1,5 млрд евро, а в этом году ожидается достичь 1 млрд евро.