“Досить говорити, час діяти”: Туск запропонував план підтримки України з трьох пунктів
Київ • УНН
Дональд Туск запропонував план з трьох пунктів для підтримки України та Європи. План включає фінансування з російських активів, посилення повітряного патрулювання та нові фіскальні правила ЄС.
Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск слідом за президентом Литви Гітанасом Науседою запропонував план для України та Європи, який передбачає фінансувати європейську допомогу Україні із заморожених російських активів, посилити повітряне патрулювання.
Про це Туск написав в соцмережі Х, передає УНН.
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Досить говорити, час діяти. Зараз
Він пропонує фінансувати європейську допомогу Україні із заморожених російських активів, посилити повітряне патрулювання та кордон ЄС з рф, а також швидко ухвалити нові фіскальні правила для фінансування безпеки та оборони ЄС.
Нагадаємо
Президент Литви Гітанас Науседа запропонував Європі план підтримки України, що включатиме вступ України до ЄС та НАТО, фінансування ВПК та санкції проти рф.