«Хватит говорить, время действовать": Туск предложил план поддержки Украины из трех пунктов
Киев • УНН
Дональд Туск предложил план из трех пунктов для поддержки Украины и Европы. План включает финансирование из российских активов, усиление воздушного патрулирования и новые фискальные правила ЕС.
Премьер-министр Польши Дональд Туск вслед за президентом Литвы Гитанасом Науседой предложил план для Украины и Европы, который предусматривает финансировать европейскую помощь Украине из замороженных российских активов, усилить воздушное патрулирование.
Об этом Туск написал в соцсети Х, передает УНН.
Детали
Хватит говорить, пора действовать. Сейчас
Он предлагает финансировать европейскую помощь Украине из замороженных российских активов, усилить воздушное патрулирование и границу ЕС с РФ, а также быстро принять новые фискальные правила для финансирования безопасности и обороны ЕС.
Напомним,
Президент Литвы Гитанас Науседа предложил Европе план поддержки Украины, включающий вступление Украины в ЕС и НАТО, финансирование ВПК и санкции против РФ.