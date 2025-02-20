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«Хватит говорить, время действовать": Туск предложил план поддержки Украины из трех пунктов

«Хватит говорить, время действовать": Туск предложил план поддержки Украины из трех пунктов

Киев  •  УНН

 • 5420 просмотра

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Дональд Туск предложил план из трех пунктов для поддержки Украины и Европы. План включает финансирование из российских активов, усиление воздушного патрулирования и новые фискальные правила ЕС.

Премьер-министр Польши Дональд Туск вслед за президентом Литвы Гитанасом Науседой предложил план для Украины и Европы, который предусматривает финансировать европейскую помощь Украине из замороженных российских активов, усилить воздушное патрулирование.

Об этом Туск написал в соцсети Х, передает УНН.

Детали

Хватит говорить, пора действовать. Сейчас

- написал Туск.

Он предлагает финансировать европейскую помощь Украине из замороженных российских активов, усилить воздушное патрулирование и границу ЕС с РФ, а также быстро принять новые фискальные правила для финансирования безопасности и обороны ЕС.

Напомним,

Президент Литвы Гитанас Науседа предложил Европе план поддержки Украины, включающий вступление Украины в ЕС и НАТО, финансирование ВПК и санкции против РФ. 

Павел Башинский

Павел Башинский

политика

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