“Маємо діяти зараз”: президент Литви запропонував план підтримки України
Київ • УНН
Гітанас Науседа представив 5-кроковий план підтримки України, що включає вступ до ЄС та НАТО, фінансування ВПК та санкції проти РФ. Литва вже надала Україні допомогу на 1,5 млрд євро.
Президент Литви Гітанас Науседа запропонував Європі план підтримки України, що включатиме вступ України до ЄС та НАТО, фінансування ВПК та санкції проти рф. Про це Науседа написав в соцмережі Х, передає УНН.
Ми маємо діяти зараз, щоб підтримати Україну та зміцнити безпеку Європи. Більше ніяких розмов – час діяти
Він окреслив 5 кроків підтримки України:
- реальні гарантії безпеки - членство в НАТО має залишатися на столі;
- росія має відповідати за військові злочини, а санкції мають діяти до припинення агресії;
- термінове фінансування зброї і 10 млрд євро для ВПК України;
- арешт заморожених активів рф та запровадження тарифів на імпорт з росії та білорусі;
- прискорений вступ України до ЄС - до 2030 року.
Безпека України є частиною європейської безпеки. Давайте разом діяти
Нагадаємо
Литва надала Україні новий пакет військової допомоги, що включає вантажівки та термовізійні приціли. Загальна допомога від початку війни перевищила 1,5 млрд євро, а цього року очікується досягти 1 млрд євро.