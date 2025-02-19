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15 березня, 19:03 • 120070 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 180624 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 145515 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 137387 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116581 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107505 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102872 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 140310 перегляди

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“Маємо діяти зараз”: президент Литви запропонував план підтримки України

“Маємо діяти зараз”: президент Литви запропонував план підтримки України

Київ • УНН

 • 28469 перегляди

Гітанас Науседа представив 5-кроковий план підтримки України, що включає вступ до ЄС та НАТО, фінансування ВПК та санкції проти РФ. Литва вже надала Україні допомогу на 1,5 млрд євро.

Президент Литви Гітанас Науседа запропонував Європі план підтримки України, що включатиме вступ України до ЄС та НАТО, фінансування ВПК та санкції проти рф. Про це Науседа написав в соцмережі Х, передає УНН.

Ми маємо діяти зараз, щоб підтримати Україну та зміцнити безпеку Європи. Більше ніяких розмов – час діяти 

- написав Науседа.

Він окреслив 5 кроків підтримки України:

  • реальні гарантії безпеки - членство в НАТО має залишатися на столі;
    • росія має відповідати за військові злочини, а санкції мають діяти до припинення агресії;
      • термінове фінансування зброї і 10 млрд євро для ВПК України;
        • арешт заморожених активів рф та запровадження тарифів на імпорт з росії та білорусі;
          • прискорений вступ України до ЄС - до 2030 року.

            Безпека України є частиною європейської безпеки. Давайте разом діяти 

            - додав Науседа.

            Нагадаємо

            Литва надала Україні новий пакет військової допомоги, що включає вантажівки та термовізійні приціли. Загальна допомога від початку війни перевищила 1,5 млрд євро, а цього року очікується досягти 1 млрд євро.

            Павло Башинський

            Павло Башинський

            ВійнаПолітика

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