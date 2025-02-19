Литва передала Україні допомогу на 80 млн євро

Литва продовжує підтримувати Україну у її боротьбі за свободу. На зустрічі в Рамштайні був представлений новий пакет військової допомоги на суму 80 мільйонів євро, що включає вантажівки та термовізійні приціли, необхідні для посилення оборонних можливостей Збройних сил України.

Про це повідомляє Міністерство оборони Литви, передає УНН.

Ця допомога – лише частина зобов’язань Литви, яка вже досягла значних сум.

Очікується, що цього року військова допомога Литви Україні досягне 1 мільярда євро. Основні напрями допомоги Україні цього року: термінові потреби (протиповітряна оборона, боєприпаси, дрони, антидрони), одночасно розвиваючи оборонну промисловість Литви, а також підтримка оборонної промисловості України через фінансування виробництва озброєнь в Україні