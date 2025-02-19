Литва передала Україні допомогу на 80 млн євро
Київ • УНН
Литва надала Україні новий пакет військової допомоги, що включає вантажівки та термовізійні приціли. Загальна допомога від початку війни перевищила 1,5 млрд євро, а цього року очікується досягти 1 млрд євро.
Литва продовжує підтримувати Україну у її боротьбі за свободу. На зустрічі в Рамштайні був представлений новий пакет військової допомоги на суму 80 мільйонів євро, що включає вантажівки та термовізійні приціли, необхідні для посилення оборонних можливостей Збройних сил України.
Про це повідомляє Міністерство оборони Литви, передає УНН.
Ця допомога – лише частина зобов’язань Литви, яка вже досягла значних сум.
Очікується, що цього року військова допомога Литви Україні досягне 1 мільярда євро. Основні напрями допомоги Україні цього року: термінові потреби (протиповітряна оборона, боєприпаси, дрони, антидрони), одночасно розвиваючи оборонну промисловість Литви, а також підтримка оборонної промисловості України через фінансування виробництва озброєнь в Україні
Крім того, Литва активно залучена до міжнародних коаліцій, що займаються розмінуванням та іншими важливими ініціативами для допомоги Україні.
Також буде надаватися військова допомога через міжнародні фонди, колективні ініціативи, продовжуватиметься навчання українських військових та реабілітація поранених військових
З початку війни загальна допомога Литви Україні вже перевищила 1,5 мільярда євро.
Нагадаємо
Литва інвестує рекордні 4 мільярди євро в розвиток оборонної інфраструктури, посилюючи свою безпеку та виконуючи зобов’язання перед НАТО.