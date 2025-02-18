Литва інвестує рекордні суми в оборону: як це вплине на безпеку

Литва інвестує рекордні 4 мільярди євро в розвиток оборонної інфраструктури, посилюючи свою безпеку та виконуючи зобов’язання перед НАТО. Ці витрати спрямовані на модернізацію військових об’єктів. Про це пише Міністерство оборони країни, передає УНН.

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Наразі в Литві реалізується понад 200 проєктів військової інфраструктури.

У найближчі чотири роки ми плануємо розвинути інфраструктуру для литовської армії, німецької бригади та інших союзників по НАТО загальною вартістю близько 4 мільярдів євро. Ми відповідальні за те, щоб кожен євро витрачався прозоро, ефективно та раціонально. Своєчасний розвиток військової інфраструктури є одним із наших головних пріоритетів у зміцненні оборони Литви, - зазначила заступниця міністра оборони Оріяна Машале.

Наймасштабнішим військовим інфраструктурним проєктом в історії Литви є розбудова військового містечка в Руднінкай. Підготовчі будівельні роботи розпочалися у грудні раніше, ніж планувалося, а в березні заплановано оголошення тендеру на послуги другого етапу.

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Цього року інвестиції у військову інфраструктуру сягнуть близько 200 мільйонів євро.

Серед найбільших проєктів, які будуть завершені у 2025 році:

• Інфраструктура у Пабраде: житлові, адміністративні, харчові, складські зони для союзників під час навчань (RSOM). Реалізацію спільного з НАТО проєкту планується завершити в другій половині року.

• Сучасні ремонтні майстерні для техніки, казарми, АЗС із мийками та склади для зберігання боєприпасів, екіпірування та обладнання в різних підрозділах литовської армії.

• Реконструкція перонів авіаційної бази ВПС Литви та батальйону протиповітряної оборони, будівництво пожежного ангару, інженерних мереж і гаражів.

• Будівництво чотирьох стрілецьких комплексів на полігоні в Руднінкай, які мають бути завершені до кінця року.

• "Нижня тераса" у Руклі — парк обслуговування та зберігання техніки союзників, який планують відкрити цієї весни.

За словами директора Агентства управління інфраструктурою при Міністерстві оборони Гєдрюса Ванагаса, військові інфраструктурні проєкти мають значний вплив на економіку країни. Наприклад, у новому військовому містечку в Руднінкай одночасно працюватимуть або служитимуть близько 5 тисяч військових і цивільних співробітників, що потребуватиме розвитку місцевої інфраструктури – відкриття магазинів, медичних закладів тощо. Крім того, розбудова полігону в Руднінкай може стимулювати зростання приватного житлового будівництва в прилеглих районах.

Більшість військових інфраструктурних проєктів реалізують литовські компанії, що означає часткове повернення інвестицій у національну економіку через податки та інші фінансові потоки. Це посилює не лише військовий, а й економічний потенціал Литви.

Нові технології для військової інфраструктури

Одним із головних викликів залишається визначення конкретних вимог до військових об’єктів, які постійно зростають. Наприклад, склади повинні відповідати найвищим стандартам безпеки, а інші споруди – вимогам енергоефективності.

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Зберігання боєприпасів і військового обладнання потребує використання спеціального оснащення, тому навіть на перший погляд прості проєкти повинні відповідати високим стандартам і передовим технологіям. Сучасні технологічні рішення дозволяють ефективно контролювати процеси проєктування та будівництва, а також оптимізувати подальше використання нової інфраструктури, - наголошує Ванагас.

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