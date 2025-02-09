Литва зібрала майже 900 тисяч євро на дрони для України за кілька днів

У Литві триває акція солідарності "Radarom!", організована напередодні третьої річниці початку війни рф проти України, завдяки якій вже вдалося зібрати 887 225 євро. Про це повідомляє LRT, передає УНН.

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Дана ініціатива, яка проводиться вже втретє, об’єднала громадян і бізнес країни у прагненні допомогти українським захисникам.

Дві третини коштів, залучених під час кампанії, буде використано для придбання дронів та антидронів литовського виробництва, тоді як третина спрямовується на закупівлю обладнання, виготовленого в Україні. Захід триватиме до 24 лютого (річниця повномасштабного вторгнення).

За підсумками двох попередніх кампаній литовські підприємства та мешканці передали 22,8 мільйона євро. Зібрані кошти дозволили придбати 17 радарів, 69 антидронів, 4 спеціалізовані машини для мобільних радарів і 1141 комплект безпеки для військовослужбовців.

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