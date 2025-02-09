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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Литва собрала почти 900 тысяч евро на дроны для Украины за несколько дней

Литва собрала почти 900 тысяч евро на дроны для Украины за несколько дней

Киев  •  УНН

 • 6534 просмотра

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В Литве проходит акция «Radarom!» к годовщине полномасштабного вторжения рф, собрано 887 225 евро. Средства пойдут на закупку дронов и антидронов литовского и украинского производства.

В Литве продолжается акция солидарности "Radarom!", организованная накануне третьей годовщины начала войны рф против Украины, благодаря которой уже удалось собрать 887 225 евро. Об этом сообщает LRT, передает УНН.

Детали

Данная инициатива, которая проводится уже в третий раз, объединила граждан и бизнес страны в стремлении помочь украинским защитникам.

Две трети средств, привлеченных во время кампании, будут использованы для приобретения дронов и антидронов литовского производства, тогда как треть направляется на закупку оборудования, изготовленного в Украине. Мероприятие продлится до 24 февраля (годовщина полномасштабного вторжения).

По итогам двух предыдущих кампаний литовские предприятия и жители передали 22,8 миллиона евро. Собранные средства позволили приобрести 17 радаров, 69 антидронов, 4 специализированные машины для мобильных радаров и 1141 комплект безопасности для военнослужащих.

Литва передала Украине переносные зенитно-ракетные комплексы30.01.25, 18:17 • 35381 просмотр

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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