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Литва инвестирует рекордные суммы в оборону: как это повлияет на безопасность

Киев  •  УНН

 • 9979 просмотра

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Литва инвестирует 4 миллиарда евро в развитие военной инфраструктуры в течение следующих 4 лет. Реализуется более 200 проектов, включая строительство военного городка в Руднинкай.

Литва инвестирует рекордные 4 миллиарда евро в развитие оборонной инфраструктуры, усиливая свою безопасность и выполняя обязательства перед НАТО. Эти расходы направлены на модернизацию военных объектов. Об этом пишет Министерство обороны страны, передает УНН.

Детали

Сейчас в Литве реализуется более 200 проектов военной инфраструктуры.

В ближайшие четыре года мы планируем развить инфраструктуру для литовской армии, немецкой бригады и других союзников по НАТО общей стоимостью около 4 миллиардов евро. Мы ответственны за то, чтобы каждый евро тратился прозрачно, эффективно и рационально. Своевременное развитие военной инфраструктуры является одним из наших главных приоритетов в укреплении обороны Литвы,

- отметила заместитель министра обороны Орияна Машале.

Самым масштабным военным инфраструктурным проектом в истории Литвы является развитие военного городка в Руднинкай. Подготовительные строительные работы начались в декабре раньше, чем планировалось, а в марте запланировано объявление тендера на услуги второго этапа.

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В этом году инвестиции в военную инфраструктуру достигнут около 200 миллионов евро.

Среди крупнейших проектов, которые будут завершены в 2025 году:

- Инфраструктура в Пабраде: жилые, административные, пищевые, складские зоны для союзников во время учений (RSOM). Реализацию совместного с НАТО проекта планируется завершить во второй половине года.

- Современные ремонтные мастерские для техники, казармы, АЗС с мойками и склады для хранения боеприпасов, экипировки и оборудования в различных подразделениях литовской армии.

- Реконструкция перронов авиационной базы ВВС Литвы и батальона противовоздушной обороны, строительство пожарного ангара, инженерных сетей и гаражей.

- Строительство четырех стрелковых комплексов на полигоне в Руднинкай, которые должны быть завершены до конца года.

- "Нижняя терраса" в Рукли - парк обслуживания и хранения техники союзников, который планируют открыть этой весной.

По словам директора Агентства управления инфраструктурой при Министерстве обороны Гедрюса Ванагаса, военные инфраструктурные проекты оказывают значительное влияние на экономику страны. Например, в новом военном городке в Руднинкай одновременно будут работать или служить около 5 тысяч военных и гражданских сотрудников, что потребует развития местной инфраструктуры - открытия магазинов, медицинских учреждений и тому подобное. Кроме того, развитие полигона в Руднинкай может стимулировать рост частного жилищного строительства в близлежащих районах.

Большинство военных инфраструктурных проектов реализуют литовские компании, что означает частичный возврат инвестиций в национальную экономику через налоги и другие финансовые потоки. Это усиливает не только военный, но и экономический потенциал Литвы.

Новые технологии для военной инфраструктурыНовые технологии для военной инфраструктуры

Одним из главных вызовов остается определение конкретных требований к военным объектам, которые постоянно растут. Например, склады должны соответствовать самым высоким стандартам безопасности, а другие сооружения - требованиям энергоэффективности.

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Хранение боеприпасов и военного оборудования требует использования специального оснащения, поэтому даже на первый взгляд простые проекты должны соответствовать высоким стандартам и передовым технологиям. Современные технологические решения позволяют эффективно контролировать процессы проектирования и строительства, а также оптимизировать дальнейшее использование новой инфраструктуры,

- отмечает Ванагас.

Напомним

В Литве собрали 887 225 евро на дроны для Украины за несколько дней в рамках акции солидарности "Radarom!", организованной накануне третьей годовщины начала войны рф против Украины.

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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