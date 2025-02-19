Литва передала Украине помощь на 80 млн евро
Киев • УНН
Литва предоставила Украине новый пакет военной помощи, включающий грузовики и термовизионные прицелы. Общая помощь с начала войны превысила 1,5 млрд евро, а в этом году ожидается достичь 1 млрд евро.
Литва продолжает поддерживать Украину в ее борьбе за свободу. На встрече в Рамштайне был представлен новый пакет военной помощи на сумму 80 миллионов евро, включающий грузовики и термовизионные прицелы, необходимые для усиления оборонных возможностей Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает Министерство обороны Литвы, передает УНН.
Эта помощь - лишь часть обязательств Литвы, которая уже достигла значительных сумм.
Ожидается, что в этом году военная помощь Литвы Украине достигнет 1 миллиарда евро. Основные направления помощи Украине в этом году: срочные потребности (противовоздушная оборона, боеприпасы, дроны, антидроны), одновременно развивая оборонную промышленность Литвы, а также поддержка оборонной промышленности Украины через финансирование производства вооружений в Украине
Кроме того, Литва активно вовлечена в международные коалиции, занимающиеся разминированием и другими важными инициативами для помощи Украине.
Также будет предоставляться военная помощь через международные фонды, коллективные инициативы, будет продолжаться обучение украинских военных и реабилитация раненых военных
С начала войны общая помощь Литвы Украине уже превысила 1,5 миллиарда евро.
Напомним,
Литва инвестирует рекордные 4 миллиарда евро в развитие оборонной инфраструктуры, усиливая свою безопасность и выполняя обязательства перед НАТО.