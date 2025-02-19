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Литва передала Украине помощь на 80 млн евро

Литва передала Украине помощь на 80 млн евро

Киев  •  УНН

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Литва предоставила Украине новый пакет военной помощи, включающий грузовики и термовизионные прицелы. Общая помощь с начала войны превысила 1,5 млрд евро, а в этом году ожидается достичь 1 млрд евро.

Литва продолжает поддерживать Украину в ее борьбе за свободу. На встрече в Рамштайне был представлен новый пакет военной помощи на сумму 80 миллионов евро, включающий грузовики и термовизионные прицелы, необходимые для усиления оборонных возможностей Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Министерство обороны Литвы, передает УНН.

Эта помощь - лишь часть обязательств Литвы, которая уже достигла значительных сумм.

Ожидается, что в этом году военная помощь Литвы Украине достигнет 1 миллиарда евро. Основные направления помощи Украине в этом году: срочные потребности (противовоздушная оборона, боеприпасы, дроны, антидроны), одновременно развивая оборонную промышленность Литвы, а также поддержка оборонной промышленности Украины через финансирование производства вооружений в Украине

- говорится в сообщении.

Кроме того, Литва активно вовлечена в международные коалиции, занимающиеся разминированием и другими важными инициативами для помощи Украине.

Также будет предоставляться военная помощь через международные фонды, коллективные инициативы, будет продолжаться обучение украинских военных и реабилитация раненых военных

- говорится в сообщении.

С начала войны общая помощь Литвы Украине уже превысила 1,5 миллиарда евро.

Напомним,

Литва инвестирует рекордные 4 миллиарда евро в развитие оборонной инфраструктуры, усиливая свою безопасность и выполняя обязательства перед НАТО. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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