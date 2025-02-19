"Должны действовать сейчас": президент Литвы предложил план поддержки Украины
Киев • УНН
Гитанас Науседа представил 5-шаговый план поддержки Украины, включающий вступление в ЕС и НАТО, финансирование ВПК и санкции против рф. Литва уже предоставила Украине помощь на 1,5 млрд евро.
Президент Литвы Гитанас Науседа предложил Европе план поддержки Украины, который будет включать вступление Украины в ЕС и НАТО, финансирование ВПК и санкции против рф. Об этом Науседа написал в соцсети Х, передает УНН.
Мы должны действовать сейчас, чтобы поддержать Украину и укрепить безопасность Европы. Больше никаких разговоров - время действовать
Он очертил 5 шагов поддержки Украины:
- реальные гарантии безопасности - членство в НАТО должно оставаться на столе;
- россия должна отвечать за военные преступления, а санкции должны действовать до прекращения агрессии;
- срочное финансирование оружия и 10 млрд евро для ВПК Украины;
- арест замороженных активов рф и введение тарифов на импорт из россии и белоруссии;
- ускоренное вступление Украины в ЕС - до 2030 года.
Безопасность Украины является частью европейской безопасности. Давайте вместе действовать
Напомним
Литва предоставила Украине новый пакет военной помощи, включающий грузовики и термовизионные прицелы. Общая помощь с начала войны превысила 1,5 млрд евро, а в этом году ожидается достичь 1 млрд евро.