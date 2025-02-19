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"Должны действовать сейчас": президент Литвы предложил план поддержки Украины

"Должны действовать сейчас": президент Литвы предложил план поддержки Украины

Киев  •  УНН

 • 1763 просмотра

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Гитанас Науседа представил 5-шаговый план поддержки Украины, включающий вступление в ЕС и НАТО, финансирование ВПК и санкции против рф. Литва уже предоставила Украине помощь на 1,5 млрд евро.

Президент Литвы Гитанас Науседа предложил Европе план поддержки Украины, который будет включать вступление Украины в ЕС и НАТО, финансирование ВПК и санкции против рф. Об этом Науседа написал в соцсети Х, передает УНН.

Мы должны действовать сейчас, чтобы поддержать Украину и укрепить безопасность Европы. Больше никаких разговоров - время действовать 

- написал Науседа.

Он очертил 5 шагов поддержки Украины:

  • реальные гарантии безопасности - членство в НАТО должно оставаться на столе;
    • россия должна отвечать за военные преступления, а санкции должны действовать до прекращения агрессии;
      • срочное финансирование оружия и 10 млрд евро для ВПК Украины;
        • арест замороженных активов рф и введение тарифов на импорт из россии и белоруссии;
          • ускоренное вступление Украины в ЕС - до 2030 года.

            Безопасность Украины является частью европейской безопасности. Давайте вместе действовать 

            - добавил Науседа.

            Напомним

            Литва предоставила Украине новый пакет военной помощи, включающий грузовики и термовизионные прицелы. Общая помощь с начала войны превысила 1,5 млрд евро, а в этом году ожидается достичь 1 млрд евро.

            Павел Башинский

            Павел Башинский

            Войнаполитика

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