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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 122074 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182378 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146815 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138424 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117142 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107843 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102979 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Пакет допомоги від Польщі може надійти в Україну до початку березня - посол Бондар

Пакет допомоги від Польщі може надійти в Україну до початку березня - посол Бондар

Київ • УНН

 • 17575 перегляди

Посол України Василь Боднар повідомив про підготовку 46-го пакету військової допомоги від Польщі, який може надійти до березня. Польща та ЄС демонструють солідарність з Україною, незважаючи на заяви Трампа.

Український посол у Польщі зауважив, що реальність загроз російської агресії усім цілком зрозуміла, незважаючи на заяви президента США Дональда Трампа. У країні не підтримують абсурдних звинувачень, натомість готують 46-й пакет військової допомоги, який може надійти в Україну у поточному місяці.

Передає УНН із посиланням на Radio Svoboda.

За словами представника української дипломатії у Польщі Василя Боднара, 46-й пакет допомоги від Польщі може ще у лютому потрапити до України. Посол України зазначив, що Польща та ЄС демонструють знаки солідарності з нами, будь-які абсурдні звинувачення не знаходять підтримку, оскільки "всі прекрасно розуміють, в чому реальність".

Україна не розпочинала цю війну: Пенс відреагував на висловлювання Трампа19.02.25, 21:59 • 46677 переглядiв

Україна очікує на допомогу від інших країн, додав Боднар. Зокрема, триває робота над тим, щоб завершити реалізацію чеської ініціативи щодо снарядів.

Дуже багато інших ініціатив, які насправді, можливо, не замінять американську допомогу, а ми повинні розуміти, що це найбільша допомога, яка існувала з боку країн-партнерів, країн-союзників, але однозначно допоможе нам пережити хоча б ці перші початкові тижні і місяці турбуленції

- сказав він у інтерв'ю Радіо Свобода.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск запропонував план з трьох пунктів для підтримки України та Європи. План включає фінансування з російських активів, посилення повітряного патрулювання та нові фіскальні правила ЄС.

Литва надала Україні новий пакет військової допомоги, що включає вантажівки та термовізійні приціли. Загальна допомога від початку війни перевищила 1,5 млрд євро, а цього року очікується досягти 1 млрд євро.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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