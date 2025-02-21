Пакет допомоги від Польщі може надійти в Україну до початку березня - посол Бондар
Київ • УНН
Посол України Василь Боднар повідомив про підготовку 46-го пакету військової допомоги від Польщі, який може надійти до березня. Польща та ЄС демонструють солідарність з Україною, незважаючи на заяви Трампа.
Український посол у Польщі зауважив, що реальність загроз російської агресії усім цілком зрозуміла, незважаючи на заяви президента США Дональда Трампа. У країні не підтримують абсурдних звинувачень, натомість готують 46-й пакет військової допомоги, який може надійти в Україну у поточному місяці.
Передає УНН із посиланням на Radio Svoboda.
За словами представника української дипломатії у Польщі Василя Боднара, 46-й пакет допомоги від Польщі може ще у лютому потрапити до України. Посол України зазначив, що Польща та ЄС демонструють знаки солідарності з нами, будь-які абсурдні звинувачення не знаходять підтримку, оскільки "всі прекрасно розуміють, в чому реальність".
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Україна очікує на допомогу від інших країн, додав Боднар. Зокрема, триває робота над тим, щоб завершити реалізацію чеської ініціативи щодо снарядів.
Дуже багато інших ініціатив, які насправді, можливо, не замінять американську допомогу, а ми повинні розуміти, що це найбільша допомога, яка існувала з боку країн-партнерів, країн-союзників, але однозначно допоможе нам пережити хоча б ці перші початкові тижні і місяці турбуленції
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск запропонував план з трьох пунктів для підтримки України та Європи. План включає фінансування з російських активів, посилення повітряного патрулювання та нові фіскальні правила ЄС.
Литва надала Україні новий пакет військової допомоги, що включає вантажівки та термовізійні приціли. Загальна допомога від початку війни перевищила 1,5 млрд євро, а цього року очікується досягти 1 млрд євро.