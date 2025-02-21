Пакет допомоги від Польщі може надійти в Україну до початку березня - посол Бондар

Український посол у Польщі зауважив, що реальність загроз російської агресії усім цілком зрозуміла, незважаючи на заяви президента США Дональда Трампа. У країні не підтримують абсурдних звинувачень, натомість готують 46-й пакет військової допомоги, який може надійти в Україну у поточному місяці.

Передає УНН із посиланням на Radio Svoboda.

За словами представника української дипломатії у Польщі Василя Боднара, 46-й пакет допомоги від Польщі може ще у лютому потрапити до України. Посол України зазначив, що Польща та ЄС демонструють знаки солідарності з нами, будь-які абсурдні звинувачення не знаходять підтримку, оскільки "всі прекрасно розуміють, в чому реальність".

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Україна очікує на допомогу від інших країн, додав Боднар. Зокрема, триває робота над тим, щоб завершити реалізацію чеської ініціативи щодо снарядів.

Дуже багато інших ініціатив, які насправді, можливо, не замінять американську допомогу, а ми повинні розуміти, що це найбільша допомога, яка існувала з боку країн-партнерів, країн-союзників, але однозначно допоможе нам пережити хоча б ці перші початкові тижні і місяці турбуленції