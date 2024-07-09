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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ожидаем, что на саммите НАТО партнеры примут смелые и правильные решения - Шмыгаль

Ожидаем, что на саммите НАТО партнеры примут смелые и правильные решения - Шмыгаль

Киев  •  УНН

9 июля 2024, 12:38  •  4336 просмотра

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Украина ожидает от партнеров по НАТО на предстоящем саммите больше оружия, систем противовоздушной обороны и более жестких санкций против россии, чтобы остановить российскую геноцидную войну.

Чтобы остановить геноцидную войну, развязанной рф против Украины, украинским вооруженным силам нужно больше оружия и больше ПВО. А также партнерам нужно ввести более действенные санкции против рф. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, пишет УНН.

Детали

Шмыгаль отмечает, что для того, чтобы остановить геноцидную войну России против Украины, украинцам нужно больше оружия и больше ПВО.

Надо больше действенных санкций против рф, больше финансовой поддержки Украины за счет замороженных российских активов на Западе. Ожидаем, что на саммите НАТО, который начинается в Вашингтоне, партнеры примут смелые и правильные решения

- добавил премьер.

Напомним

Посол США при НАТО Джулианна Смит заявила, что Украину на саммите НАТО в Вашингтоне ждут позитивные новости по противовоздушной обороне, в частности, систем Patriot.

Генсек НАТО осудил "отвратительные" атаки россии, обещает большую поддержку Украине9 июля 2024, 07:00 • 25319 просмотров

Ирина Колесник

Ирина Колесник

политика
natoNATO
vashington-okrug-kolumbiyaВашингтон
mim-104-patriotMIM-104 Patriot
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль
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