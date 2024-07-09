Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил ракетную атаку рф на украинские города 8 июля, в результате которой погибли мирные жители, в том числе дети, и заявил, что на предстоящем саммите НАТО примет решение о дальнейшем усилении поддержки Украины. Об этом он сказал на пресс-конференции перед саммитом в Вашингтоне 8 июля, пишет УНН.

Детали

"В Украине россия продолжает свою жестокую войну. Только сегодня (8 июля - ред.) мы увидели ужасные ракетные обстрелы украинских городов, в которых гибнут невинные мирные жители, включая детей. Я осуждаю эти отвратительные атаки", - подчеркнул Столтенберг.

По его словам, "на саммите мы примем решение о дальнейшем усилении поддержки Украины, и россия должна понимать, что они не могут этого переждать". "Им нужно сесть и принять решение, при котором Украина будет преобладать как суверенное независимое государство", - указал Столтенберг.

"Охматдет" спас тысячи детей. Сейчас больница повреждена ударом рф": Зеленский показал кадры последствий вражеской атаки