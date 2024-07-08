Президент Украины Владимир Зеленский показал кадры последствий в детской больнице "Охматдет" после атаки российских войск на Киев, отметив, что больница повреждена российским ударом, под завалами люди, точное количество жертв неизвестно, и что сейчас все помогают разбирать завалы, пишет УНН.



Детали

"Детская больница "Охматдет" в Киеве. Одна из важнейших не только в Украине, но и в Европе исключительно ДЕТСКАЯ больница. "Охматдет" спас и вернул здоровье тысячам детей. Сейчас больница повреждена российским ударом, под завалами люди, точное количество раненых и погибших пока неизвестно. Сейчас все помогают разбирать завалы: врачи, обычные люди", - написал Зеленский в соцсетях.

Люди разбирают завалы корпуса Охматдета, в который попала российская ракета

Президент подчеркнул, что "россия не может не знать, куда летят ее ракеты, и должна сполна ответить за все свои преступления: против людей, против детей, против человечности в целом". "Очень важно, чтобы мир сейчас не молчал об этом и чтобы каждый видел, что такое россия, что она делает", - подчеркнул Зеленский.

Дополнение

Как сообщил глава КГВА Сергей Попко, "пациентов детской больницы Охматдет эвакуируют по другим коммунальным медицинским учреждениям Киева".

Детей эвакуируют из больницы, в которую попала российская ракета в Киеве - Кличко