В Киеве продолжается разбор завалов разрушенного корпуса детской больницы, в который во время утренней атаки попала российская ракета. Об этом УНН пишет со ссылкой на видео с места происшествия, которые опубликовали Министерство здравоохранения и Радио Свобода.

Детали

Разрушен один из двухэтажных корпусов на территории больницы. На видео можно увидеть разрушенную крышу, треснувшие стены. Изнутри здание продолжает дымить. Едким дымом затянут двор больницы, медработники раздают людям медицинские маски.

Люди выстроились в длинную очередь и передают кирпичи. Среди них много медицинских работников - врачей и санитаров. Также на месте работают чрезвычайники и полицейские криминалисты. Всего на разборе завала работает около сотни человек.

Работник Охматдета, врач физической и реабилитационной медицины Павел Андреев призвал киевлян присоединиться к разбору завалов.

Если кто-то находится рядом с "Охматдетом", нужна помощь - завалы разбирать. Кто-то рядом - приезжайте, помогайте - сказал он в видео, которое записал с места происшествия.

Напомним

По данным премьера Дениса Шмыгаля, под завалами в Охматдете могут быть люди. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что пациентов больницы эвакуируют в другие медицинские учреждения Киева.

На текущее время известно о 7 погибших и 11 пострадавших в результате ракетной атаки на Киев, однако информация уточняется.

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