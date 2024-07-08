Киев • УНН
Российская ракетная атака на Киев вызвала последствия в 7 районах города, в том числе в больнице и жилых домах, что привело к жертвам и пожарам.
В результате атаки российских войск на Киев зафиксировано падение обломков в 7 районах столицы, в частности, в Шевченковском районе "произошло попадание обломков ракет в одну из больниц", сообщили в ГСЧС Украины, показав последствия, пишет УНН.
Детали
"Сегодня утром враг совершил очередную атаку на Киев. Падение обломков зафиксировано в Деснянском, Святошинском, Голосеевском, Днепровском, Соломенском, Дарницком и Шевченковском районах города", - говорится в сообщении ГСЧС в Telegram и перечислено:
В Соломенском районе в результате падения обломков ракеты произошло повреждение 2 этажей бизнес-центра. Разрушения на площади 1500 м. кв. 1 погибший, 2 травмированных, пожар на площади 50 кв м.
Дарницкий район: осколок попал в частный жилой дом. Женщина получила ранение руки.
Деснянский район: горит дом.
Голосеевский район: повреждены гаражи, горят автомобили.
"Шевченковский район: произошло попадание обломков ракет в одну из больниц", - сообщили в ГСЧС.
В других районах города обломки, как указано, упали на открытую территорию.
На месте происшествия работают спасатели.