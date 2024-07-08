В результате атаки российских войск на Киев зафиксировано падение обломков в 7 районах столицы, в частности, в Шевченковском районе "произошло попадание обломков ракет в одну из больниц", сообщили в ГСЧС Украины, показав последствия, пишет УНН.

Детали

"Сегодня утром враг совершил очередную атаку на Киев. Падение обломков зафиксировано в Деснянском, Святошинском, Голосеевском, Днепровском, Соломенском, Дарницком и Шевченковском районах города", - говорится в сообщении ГСЧС в Telegram и перечислено:

В Соломенском районе в результате падения обломков ракеты произошло повреждение 2 этажей бизнес-центра. Разрушения на площади 1500 м. кв. 1 погибший, 2 травмированных, пожар на площади 50 кв м.

Дарницкий район: осколок попал в частный жилой дом. Женщина получила ранение руки.

Деснянский район: горит дом.

Голосеевский район: повреждены гаражи, горят автомобили.

"Шевченковский район: произошло попадание обломков ракет в одну из больниц", - сообщили в ГСЧС.

В других районах города обломки, как указано, упали на открытую территорию.

На месте происшествия работают спасатели.