В Киеве пациентов детской больницы эвакуируют в городские больницы после попадания вражеской ракеты, сообщил мэр столицы Виталий Кличко, пишет УНН.

"Пациентов детской больницы, куда вручила вражеская ракета, эвакуируют в коммунальные больницы города", - написал Кличко в Telegram.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что под завалами здания детского медицинского учреждения, куда сегодня попали россияне, могут находиться люди.



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