Киев • УНН
Детей из киевской больницы эвакуируют в муниципальные учреждения после того, как в нее попала российская ракета.
В Киеве пациентов детской больницы эвакуируют в городские больницы после попадания вражеской ракеты, сообщил мэр столицы Виталий Кличко, пишет УНН.
"Пациентов детской больницы, куда вручила вражеская ракета, эвакуируют в коммунальные больницы города", - написал Кличко в Telegram.
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что под завалами здания детского медицинского учреждения, куда сегодня попали россияне, могут находиться люди.
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