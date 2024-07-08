Ракетный удар рф по Киеву унес жизни 7 человек - КГВА

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
США вывели войска из столицы Нигера

США вывели войска из столицы Нигера

  •  153693 просмотра
8 июля: Всемирный день борьбы с пищевой аллергией, Международный день разоблачения

8 июля: Всемирный день борьбы с пищевой аллергией, Международный день разоблачения

  •  107284 просмотра
Союзники по НАТО объявят о новой военной помощи Украине до саммита

Союзники по НАТО объявят о новой военной помощи Украине до саммита

  •  155529 просмотра
Орбан встретился с Си Цзиньпином: назвал Китай "ключевой силой" в создании условий для мира в войне рф против Украины

Орбан встретился с Си Цзиньпином: назвал Китай "ключевой силой" в создании условий для мира в войне рф против Украины

  •  140112 просмотра
В США опасаются введения новых санкций против рф ввиду выборов и кампании Байдена

В США опасаются введения новых санкций против рф ввиду выборов и кампании Байдена

  •  140556 просмотра
публикации
Иностранные поставщики в начале полномасштабной войны создали дефицит электроники и бытовой техники в Украине

Иностранные поставщики в начале полномасштабной войны создали дефицит электроники и бытовой техники в Украине
Эксклюзив

5 июля 2024, 13:28  •  257522 просмотра
Сомнительные политические баллы: как одна партия пытается лишить голоса жителей Броваров

Сомнительные политические баллы: как одна партия пытается лишить голоса жителей Броваров

5 июля 2024, 10:59  •  228325 просмотра
В НАБУ хотят отменить "правки Лозового"

В НАБУ хотят отменить "правки Лозового"

5 июля 2024, 09:45  •  231949 просмотра
В каких странах лучше покупать недвижимость. Эксперт рассказала, на что стоит обращать внимание во время такого инвестирования

В каких странах лучше покупать недвижимость. Эксперт рассказала, на что стоит обращать внимание во время такого инвестирования
Эксклюзив

5 июля 2024, 06:30  •  226545 просмотра
НАБУ хочет обыскивать нардепов без разрешения Генпрокурора

НАБУ хочет обыскивать нардепов без разрешения Генпрокурора

4 июля 2024, 11:59  •  256214 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
8 июля: Всемирный день борьбы с пищевой аллергией, Международный день разоблачения

8 июля: Всемирный день борьбы с пищевой аллергией, Международный день разоблачения

  •  107284 просмотра
Джон Сина объявил об уходе из WWE после WrestleMania 2025

Джон Сина объявил об уходе из WWE после WrestleMania 2025

  •  104705 просмотра
7 июля: Всемирный день шоколада, День работников морского и речного флота Украины

7 июля: Всемирный день шоколада, День работников морского и речного флота Украины

7 июля 2024, 03:03  •  108942 просмотра
6 июля: Международный день Днепра, Всемирный день кардиолога, мусульманский Новый год

6 июля: Международный день Днепра, Всемирный день кардиолога, мусульманский Новый год

6 июля 2024, 03:19  •  115253 просмотра
Любителям фантастики, детективов, комедий и приключений: что посмотреть в выходные

Любителям фантастики, детективов, комедий и приключений: что посмотреть в выходные

5 июля 2024, 17:54  •  109050 просмотра
Актуальное
Ракетный удар рф по Киеву унес жизни 7 человек - КГВА

Ракетный удар рф по Киеву унес жизни 7 человек - КГВА

Киев  •  УНН

8 июля 2024, 08:59  •  52643 просмотра

Read in English

В Киеве в результате ракетной атаки российских войск, предварительно, семь человек погибли, информация уточняется.

В Киеве в результате ракетной атаки российских войск, предварительно, семь человек погибли, информация уточняется, сообщили в КГВА, пишет УНН.

Детали

"По состоянию на эту минуту, предварительно известно о семи погибших. Информация уточняется", - сказал Сергей Попко, начальник КГВА.

Ракетный удар рф по Киеву: падение обломков зафиксировали в 7 районах, ГСЧС показала последствия8 июля 2024, 08:45 • 40697 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаКиев
kievКиев
polshaПольша
Эксклюзив
Принципы переименования нельзя менять в ручном режиме - депутат Броварского горсовета о возможном изменении названия города
  •  147820 просмотра

Принципы переименования нельзя менять в ручном режиме - депутат Броварского горсовета о возможном изменении названия города

Эксклюзив
Эмоциональность и раздражительность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 – 14 июля
  •  129631 просмотра

Эмоциональность и раздражительность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 – 14 июля

Эксклюзив
На что сейчас стоит обращать внимание во время оформления кредита в банке – советы эксперта
  •  136009 просмотра

На что сейчас стоит обращать внимание во время оформления кредита в банке – советы эксперта

Эксклюзив
"Женщина не способна залезть в кабину": как в Киевском метрополитене отреагировали на сексистский скандал
5 июля 2024, 14:25  •  138919 просмотра

"Женщина не способна залезть в кабину": как в Киевском метрополитене отреагировали на сексистский скандал

Эксклюзив
Политолог оценил вероятность продолжения новым премьером Британии активной поддержки Украины
5 июля 2024, 13:30  •  128201 просмотра

Политолог оценил вероятность продолжения новым премьером Британии активной поддержки Украины

Эксклюзив
Иностранные поставщики в начале полномасштабной войны создали дефицит электроники и бытовой техники в Украине
5 июля 2024, 13:28  •  257522 просмотра

Иностранные поставщики в начале полномасштабной войны создали дефицит электроники и бытовой техники в Украине

Эксклюзив
Без участия общины такие решения не должны приниматься - Ассоциация городов Украины о желании некоторых нардепов переименовать Бровары
5 июля 2024, 12:03  •  105175 просмотра

Без участия общины такие решения не должны приниматься - Ассоциация городов Украины о желании некоторых нардепов переименовать Бровары

Эксклюзив
Проблем с экспортом зерна в этом году не будет, если ВСУ обеспечат безопасность в Черном море - эксперт
5 июля 2024, 08:55  •  100535 просмотра

Проблем с экспортом зерна в этом году не будет, если ВСУ обеспечат безопасность в Черном море - эксперт

Эксклюзив
Санкции и уголовная ответственность. Юрист рассказал, что грозит украинским компаниям, сотрудничающим с рф
5 июля 2024, 08:25  •  85192 просмотра

Санкции и уголовная ответственность. Юрист рассказал, что грозит украинским компаниям, сотрудничающим с рф

Эксклюзив
Сколько продержится отремонтированная дорога на Черниговщине, будет зависеть от соблюдения транспортом весового режима - Служба восстановления
5 июля 2024, 07:53  •  71569 просмотра

Сколько продержится отремонтированная дорога на Черниговщине, будет зависеть от соблюдения транспортом весового режима - Служба восстановления

Популярные

В США опасаются введения новых санкций против рф ввиду выборов и кампании Байдена

В США опасаются введения новых санкций против рф ввиду выборов и кампании Байдена

  •  140556 просмотра
Орбан встретился с Си Цзиньпином: назвал Китай "ключевой силой" в создании условий для мира в войне рф против Украины

Орбан встретился с Си Цзиньпином: назвал Китай "ключевой силой" в создании условий для мира в войне рф против Украины

  •  140112 просмотра
Союзники по НАТО объявят о новой военной помощи Украине до саммита

Союзники по НАТО объявят о новой военной помощи Украине до саммита

  •  155529 просмотра
8 июля: Всемирный день борьбы с пищевой аллергией, Международный день разоблачения

8 июля: Всемирный день борьбы с пищевой аллергией, Международный день разоблачения

  •  107284 просмотра
США вывели войска из столицы Нигера

США вывели войска из столицы Нигера

  •  153693 просмотра

Публикации

Иностранные поставщики в начале полномасштабной войны создали дефицит электроники и бытовой техники в Украине

Иностранные поставщики в начале полномасштабной войны создали дефицит электроники и бытовой техники в Украине
Эксклюзив

5 июля 2024, 13:28  •  257522 просмотра
Сомнительные политические баллы: как одна партия пытается лишить голоса жителей Броваров

Сомнительные политические баллы: как одна партия пытается лишить голоса жителей Броваров

5 июля 2024, 10:59  •  228325 просмотра
В НАБУ хотят отменить "правки Лозового"

В НАБУ хотят отменить "правки Лозового"

5 июля 2024, 09:45  •  231949 просмотра
В каких странах лучше покупать недвижимость. Эксперт рассказала, на что стоит обращать внимание во время такого инвестирования

В каких странах лучше покупать недвижимость. Эксперт рассказала, на что стоит обращать внимание во время такого инвестирования
Эксклюзив

5 июля 2024, 06:30  •  226545 просмотра
НАБУ хочет обыскивать нардепов без разрешения Генпрокурора

НАБУ хочет обыскивать нардепов без разрешения Генпрокурора

4 июля 2024, 11:59  •  256214 просмотра

Война

Из-за атаки рф на Днепр есть погибший и 6 пострадавших

  •  130 просмотра
В Киеве и области - тревога: вероятно разведывательный БПЛА

В Киеве и области - тревога: вероятно разведывательный БПЛА

  •  4200 просмотра
Донецкая область: враг утром ударил по Покровску, 3 погибших

Донецкая область: враг утром ударил по Покровску, 3 погибших

  •  11003 просмотра
Вражеская атака на "Охматдет": поврежден токсикологический корпус, где дети получали диализ - Ляшко

Вражеская атака на "Охматдет": поврежден токсикологический корпус, где дети получали диализ - Ляшко

  •  13814 просмотра
Зеленский и Туск встретились в Варшаве: обсудят путь Украины в ЕС, саммит НАТО и подпишут соглашение по безопасности

Зеленский и Туск встретились в Варшаве: обсудят путь Украины в ЕС, саммит НАТО и подпишут соглашение по безопасности

  •  17343 просмотра

политика

Зеленский и Туск встретились в Варшаве: обсудят путь Украины в ЕС, саммит НАТО и подпишут соглашение по безопасности

Зеленский и Туск встретились в Варшаве: обсудят путь Украины в ЕС, саммит НАТО и подпишут соглашение по безопасности

  •  17353 просмотра
Направил письма в международные организации, рф должна ответить за преступления - Омбудсман относительно обстрела детской больницы "Охматдет"

Направил письма в международные организации, рф должна ответить за преступления - Омбудсман относительно обстрела детской больницы "Охматдет"

  •  60686 просмотра
"Охматдет" спас тысячи детей. Сейчас больница повреждена ударом рф": Зеленский показал кадры последствий вражеской атаки

"Охматдет" спас тысячи детей. Сейчас больница повреждена ударом рф": Зеленский показал кадры последствий вражеской атаки

  •  103032 просмотра
Зеленский прибыл в Польшу – СМИ

Зеленский прибыл в Польшу – СМИ

  •  100420 просмотра
"Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск. Более 40 ракет": Зеленский отреагировал на атаку рф и показал последствия

"Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск. Более 40 ракет": Зеленский отреагировал на атаку рф и показал последствия

  •  102879 просмотра

Война

Из-за атаки рф на Днепр есть погибший и 6 пострадавших

  •  130 просмотра
В Киеве и области - тревога: вероятно разведывательный БПЛА

В Киеве и области - тревога: вероятно разведывательный БПЛА

  •  4200 просмотра
Донецкая область: враг утром ударил по Покровску, 3 погибших

Донецкая область: враг утром ударил по Покровску, 3 погибших

  •  11003 просмотра
Вражеская атака на "Охматдет": поврежден токсикологический корпус, где дети получали диализ - Ляшко

Вражеская атака на "Охматдет": поврежден токсикологический корпус, где дети получали диализ - Ляшко

  •  13814 просмотра
Зеленский и Туск встретились в Варшаве: обсудят путь Украины в ЕС, саммит НАТО и подпишут соглашение по безопасности

Зеленский и Туск встретились в Варшаве: обсудят путь Украины в ЕС, саммит НАТО и подпишут соглашение по безопасности

  •  17343 просмотра

политика

Зеленский и Туск встретились в Варшаве: обсудят путь Украины в ЕС, саммит НАТО и подпишут соглашение по безопасности

Зеленский и Туск встретились в Варшаве: обсудят путь Украины в ЕС, саммит НАТО и подпишут соглашение по безопасности

  •  17353 просмотра
Направил письма в международные организации, рф должна ответить за преступления - Омбудсман относительно обстрела детской больницы "Охматдет"

Направил письма в международные организации, рф должна ответить за преступления - Омбудсман относительно обстрела детской больницы "Охматдет"

  •  60686 просмотра
"Охматдет" спас тысячи детей. Сейчас больница повреждена ударом рф": Зеленский показал кадры последствий вражеской атаки

"Охматдет" спас тысячи детей. Сейчас больница повреждена ударом рф": Зеленский показал кадры последствий вражеской атаки

  •  103032 просмотра
Зеленский прибыл в Польшу – СМИ

Зеленский прибыл в Польшу – СМИ

  •  100420 просмотра
"Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск. Более 40 ракет": Зеленский отреагировал на атаку рф и показал последствия

"Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск. Более 40 ракет": Зеленский отреагировал на атаку рф и показал последствия

  •  102879 просмотра

Новости Бизнеса

"Бабусина хатинка" приглашает к себе в гости двух людей

"Бабусина хатинка" приглашает к себе в гости двух людей

5 июля 2024, 16:15  •  105621 просмотра
"Let's talk about art": Cambridge.ua вместе с "Мистецьким арсеналом" проведут англоязычные экскурсии

"Let's talk about art": Cambridge.ua вместе с "Мистецьким арсеналом" проведут англоязычные экскурсии

5 июля 2024, 14:55  •  104301 просмотра
Во Львове состоялся Mind Invest Summit - крупнейшее мероприятие этого лета для инвесторов и предпринимателей

Во Львове состоялся Mind Invest Summit - крупнейшее мероприятие этого лета для инвесторов и предпринимателей

2 июля 2024, 17:07  •  117448 просмотра

Экономика

С начала года украинские саперы обследовали более 171 тыс. га, более 150 тыс. га возвращено аграриям

С начала года украинские саперы обследовали более 171 тыс. га, более 150 тыс. га возвращено аграриям

  •  67564 просмотра
Графики отключений отменили до 14:00 по всей Украине - Укрэнерго

Графики отключений отменили до 14:00 по всей Украине - Укрэнерго

  •  69183 просмотра
Курс валют на 8 июля: доллар остался на том же уровне, а цена евро выросла

Курс валют на 8 июля: доллар остался на том же уровне, а цена евро выросла

  •  64516 просмотра
На что сейчас стоит обращать внимание во время оформления кредита в банке – советы эксперта

На что сейчас стоит обращать внимание во время оформления кредита в банке – советы эксперта
Эксклюзив

  •  135982 просмотра
Украина экспортирует 56 миллионов тонн через Черноморский коридор на фоне российских атак

Украина экспортирует 56 миллионов тонн через Черноморский коридор на фоне российских атак

  •  110433 просмотра

Киев

Вражеская атака на "Охматдет": поврежден токсикологический корпус, где дети получали диализ - Ляшко

Вражеская атака на "Охматдет": поврежден токсикологический корпус, где дети получали диализ - Ляшко

  •  13814 просмотра
В результате утренней атаки по столице полностью разрушены или повреждены три трансформаторных подстанции

В результате утренней атаки по столице полностью разрушены или повреждены три трансформаторных подстанции

  •  14066 просмотра
В Киеве количество пострадавших из-за удара рф возросло до 25 - ГСЧС

В Киеве количество пострадавших из-за удара рф возросло до 25 - ГСЧС

  •  44276 просмотра
Как выглядит "Охматдет" после атаки рф: показали фотографии

Как выглядит "Охматдет" после атаки рф: показали фотографии

  •  48538 просмотра
Атака рф на Киев: ГСЧС сообщает об увеличении количества жертв до 8

Атака рф на Киев: ГСЧС сообщает об увеличении количества жертв до 8

  •  69738 просмотра