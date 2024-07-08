Ракетный удар рф по Киеву унес жизни 7 человек - КГВА
Киев • УНН
В Киеве в результате ракетной атаки российских войск, предварительно, семь человек погибли, информация уточняется.
В Киеве в результате ракетной атаки российских войск, предварительно, семь человек погибли, информация уточняется, сообщили в КГВА, пишет УНН.
Детали
"По состоянию на эту минуту, предварительно известно о семи погибших. Информация уточняется", - сказал Сергей Попко, начальник КГВА.
Ракетный удар рф по Киеву: падение обломков зафиксировали в 7 районах, ГСЧС показала последствия8 июля 2024, 08:45 • 40697 просмотров
Эксклюзив
Принципы переименования нельзя менять в ручном режиме - депутат Броварского горсовета о возможном изменении названия города
Эксклюзив
Эмоциональность и раздражительность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 – 14 июля
Эксклюзив
На что сейчас стоит обращать внимание во время оформления кредита в банке – советы эксперта
Эксклюзив
"Женщина не способна залезть в кабину": как в Киевском метрополитене отреагировали на сексистский скандал
Эксклюзив
Политолог оценил вероятность продолжения новым премьером Британии активной поддержки Украины
Эксклюзив
Иностранные поставщики в начале полномасштабной войны создали дефицит электроники и бытовой техники в Украине
Эксклюзив
Без участия общины такие решения не должны приниматься - Ассоциация городов Украины о желании некоторых нардепов переименовать Бровары
Эксклюзив
Проблем с экспортом зерна в этом году не будет, если ВСУ обеспечат безопасность в Черном море - эксперт
Эксклюзив
Санкции и уголовная ответственность. Юрист рассказал, что грозит украинским компаниям, сотрудничающим с рф
Эксклюзив