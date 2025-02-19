Отстоим свое право, выдержали самую ужасную атаку в новейшей истории Европы - Сибига
Киев • УНН
Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина выдержала самую ужасную военную атаку в новейшей истории Европы. Он подчеркнул, что никто не сможет заставить Украину сдаться.
Глава украинской дипломатии заметил, что украинский народ и президент Зеленский уже отказались поддаться давлению российского диктатора Путина, поэтому ничто не может заставить Украину сдаться.
Передает УНН со ссылкой на страницу министра иностранных дел Андрея Сибиги в сети Х.
Украина выдержала самую ужасную военную атаку в новейшей истории Европы и три года тотальной войны. Украинский народ и его Президент Зеленский отказались поддаться давлению Путина.
Чиновник отметил, что государство сможет отстоять свое право на существование.
Никто не может заставить Украину сдаться.
Напомним,
Дональд Трамп заявил о вероятной встрече с Путиным в этом месяце для обсуждения войны в Украине. Госсекретарь Рубио подтвердил, что конкретная дата саммита еще не установлена.
Мухаммед ибн Салман планировал привлечь Украину к переговорам в Саудовской Аравии, но США и Россия отказались. Зеленский отменил визит в королевство и заявил, что не получал приглашения на встречу.
Дональд Трамп заявил, что США потратили $350 млрд на "войну, которую невозможно выиграть". Он обвинил Зеленского в отказе от выборов и исчезновении половины предоставленной помощи.
"Укрепляют переговорную позицию путина": Писториус дал оценку заявлениям США относительно будущего Украины в НАТО19.02.25, 12:55 • 131491 просмотр