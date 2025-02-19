Відстоїмо своє право, витримали найжахливішу атаку в новітній історії Європи - Сибіга
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна витримала найжахливішу військову атаку в новітній історії Європи. Він підкреслив, що ніхто не зможе змусити Україну здатися.
Глава української дипломатії зауважив, що український народ і президент Зеленський вже відмовилися піддатися тиску російського диктатора путіна, тому ніщо не може змусити Україну здатися.
Передає УНН із посиланням на сторінку міністра закордонних справ Андрія Сибіги у мережі Х.
Україна витримала найжахливішу військову атаку в новітній історії Європи та три роки тотальної війни. Український народ та його Президент Зеленський відмовилися піддатися тиску Путіна.
Посадовець зазначив, що держава зможе відстояти своє право на існування.
Ніхто не може змусити Україну здатися.
Нагадаємо
Дональд Трамп заявив про ймовірну зустріч з путіним цього місяця для обговорення війни в Україні. Держсекретар Рубіо підтвердив, що конкретна дата саміту ще не встановлена.
Мухаммед ібн Салман планував залучити Україну до переговорів у Саудівській Аравії, але США та росія відмовились. Зеленський скасував візит до королівства та заявив, що не отримував запрошення на зустріч.
Дональд Трамп заявив, що США витратили $350 млрд на "війну, яку неможливо виграти". Він звинуватив Зеленського у відмові від виборів та зникненні половини наданої допомоги.
"Зміцнюють переговорну позицію путіна": Пісторіус дав оцінку заявам США щодо майбутнього України в НАТО19.02.25, 12:55 • 139297 переглядiв