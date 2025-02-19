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Відстоїмо своє право, витримали найжахливішу атаку в новітній історії Європи - Сибіга

Київ • УНН

 • 27689 перегляди

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна витримала найжахливішу військову атаку в новітній історії Європи. Він підкреслив, що ніхто не зможе змусити Україну здатися.

Глава української дипломатії зауважив, що український народ і президент Зеленський вже відмовилися піддатися тиску російського диктатора путіна, тому ніщо не може змусити Україну здатися.

Передає УНН із посиланням на сторінку міністра закордонних справ Андрія Сибіги у мережі Х.

Україна витримала найжахливішу військову атаку в новітній історії Європи та три роки тотальної війни. Український народ та його Президент Зеленський відмовилися піддатися тиску Путіна.

- наголосив у своєму повідомленні Андрій Сибіга.
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Посадовець зазначив, що держава зможе відстояти своє право на існування.

Ніхто не може змусити Україну здатися.

- підкреслив Сибіга.
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Нагадаємо

Дональд Трамп заявив про ймовірну зустріч з путіним цього місяця для обговорення війни в Україні. Держсекретар Рубіо підтвердив, що конкретна дата саміту ще не встановлена.

Мухаммед ібн Салман планував залучити Україну до переговорів у Саудівській Аравії, але США та росія відмовились. Зеленський скасував візит до королівства та заявив, що не отримував запрошення на зустріч.

Дональд Трамп заявив, що США витратили $350 млрд на "війну, яку неможливо виграти". Він звинуватив Зеленського у відмові від виборів та зникненні половини наданої допомоги.

"Зміцнюють переговорну позицію путіна": Пісторіус дав оцінку заявам США щодо майбутнього України в НАТО19.02.25, 12:55 • 139297 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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