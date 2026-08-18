Оценивание учащихся базовой школы упростили: одна оценка за семестр

В Украине упростили процедуры оценивания в базовой школе, сообщило Министерство образования и науки во вторник, пишет УНН.

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"МОН утвердило подходы к оцениванию учащихся 5–9 классов", — говорится в сообщении.

Согласно приказу №1427 "действующими остаются компетентностный подход к оцениванию и академическая свобода учителей в планировании процедур оценивания. Вместе с тем упрощён механизм фиксации результатов обучения в журнале".

"Нагрузка на учителя сегодня огромна. Мы услышали замечания педагогов и педагогинь относительно сложности фиксации результатов оценивания и упростили ведение классных журналов: указывать группы результатов больше не нужно, за семестр выставляется одна оценка по предмету. Учителя, которым такое индексирование удобно как рабочий инструмент, могут пользоваться им и в дальнейшем. Время, которое раньше тратилось на сведение граф, теперь можно распределить на работу с детьми. Государственный стандарт, компетентностный подход и ожидаемые результаты обучения остаются основой оценивания. Реформа НУШ продолжается, и мы продолжим пересматривать процедуры, которые не работают на ребёнка", — отметил министр образования и науки Андрей Бутенко.

Что остаётся

Основой оценивания остаётся следующее: учитель оценивает достижение учащимися результатов обучения, определённых Государственным стандартом и конкретизированных в модельных учебных и образовательных программах. Речь идёт об ожидаемых результатах, которых учащиеся должны достичь во время освоения соответствующих тем, разделов или модулей.

Ожидаемые результаты обучения, определённые программой на семестр или учебный год, являются основой для планирования образовательного процесса и оценивания учащихся, в частности для выставления семестровой и годовой оценок.

Учитель в рамках своей академической свободы самостоятельно выбирает инструменты для проведения оценивания результатов обучения.

Что меняется

Среди изменений:

оценки будут фиксировать в классном журнале без обязательного указания групп результатов — ГР1, ГР2, ГР3 или ГР4. Вместе с тем учитель может использовать индексирование как дополнительный рабочий инструмент;

по итогам семестра будут выставлять одну оценку по учебному предмету или интегрированному курсу. Отдельные семестровые оценки по каждой группе результатов больше не обязательны;

МОН разработает обновлённую форму Свидетельства о достижениях учащихся 5–9 классов с учётом компетентностного подхода.

Формирующее оценивание

Цель формирующего оценивания — предоставить учащимся обратную связь, выявить их учебные потребности и при необходимости скорректировать образовательный процесс. Его результаты не учитываются при итоговом оценивании.

Учитель самостоятельно выбирает шкалу формирующего оценивания — вербальную, уровневую или балльную. Результаты можно фиксировать удобным способом: в заметках, дневниках наблюдений и т. п. Это рабочий инструмент учителя, который не нужно оформлять как отдельную отчётность.

Текущее оценивание

Текущее оценивание позволяет определить промежуточный уровень достижения учащимися ожидаемых результатов обучения в рамках темы, модуля или раздела. Учитель самостоятельно определяет, сколько и когда выставлять оценок, а также выбирает целесообразные методы и инструменты.

Текущую оценку выставляют в баллах за выполненную деятельность или учебное задание в соответствии с определёнными критериями. Она влияет на итоговую оценку и фиксируется в классном журнале без обязательных обозначений или индексов по группам результатов.

Текущие оценки не нужно выставлять на каждом уроке или за каждое выполненное задание.

Итоговое оценивание

Тематическое оценивание проводят при необходимости. Тематическую оценку можно определить одним из трёх способов:

обобщить текущие оценки, полученные в течение изучения темы, модуля или раздела;

выставить оценку за итоговую тематическую работу, которая охватывает ключевые результаты обучения, предусмотренные программой;

обобщить текущие оценки и оценку за итоговую тематическую работу.

Проводить отдельную итоговую работу после каждой темы, раздела или модуля необязательно.

Семестровая оценка

Семестровую оценку определяют на основе тематических оценок, а при их отсутствии — текущих. По решению учителя также может быть проведена итоговая семестровая работа. Она должна охватывать результаты обучения, предусмотренные программой на соответствующий период. Оценку за такую работу фиксируют в журнале без уточнения групп результатов.

По итогам семестра выставляют одну оценку по учебному предмету или интегрированному курсу.

Автономия школ и академическая свобода учителя

Учебное заведение может ввести собственную шкалу оценивания, а для отдельных учебных предметов и интегрированных курсов — дихотомическую шкалу "зачтено / не зачтено".

Учитель самостоятельно:

выбирает шкалу формирующего оценивания;

определяет количество и частотность различных видов оценивания;

подбирает методы и инструменты в соответствии с учебными целями;

решает, использовать ли индексирование оценок по группам результатов как дополнительный рабочий инструмент.

"МОН также представит до 1 октября обновленную форму Свидетельства достижений учащихся 5–9 классов с учетом компетентностного подхода", — указали в министерстве.

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