Выпускники школ смогут получить свидетельства с отличием в случае получения высших оценок по всем предметам - Минобразования

$41.510.07
46.890.19
ukenru
Часть земель простаивает, а бюджет недополучает миллионы: нардеп о провале проекта "Земельный банк"
Эксклюзив
11:52 • 8900 просмотра

Часть земель простаивает, а бюджет недополучает миллионы: нардеп о провале проекта "Земельный банк"

11:44 • 16427 просмотра

Спецтрибунал для рф: коалиция предоставила политическое одобрение, что дальше

Эксклюзив
11:02 • 26364 просмотра

Безбарьерность в условиях войны: что изменилось и почему инклюзия до сих пор не работает в полную силу

Эксклюзив
10:23 • 17924 просмотра

Саботаж вместо реформы: в Раде раскритиковали сопротивление Думы против законопроекта №12374-д об АРМА

Эксклюзив
07:57 • 50360 просмотра

Военные преступления рф против Украины: в Офисе Генпрокурора рассказали о наиболее распространенных

Эксклюзив
9 мая, 06:00 • 42186 просмотра

Южанина: после изменений в Налоговый кодекс маркетплейсы обяжут полностью идентифицировать продавцов

Эксклюзив
9 мая, 05:39 • 36925 просмотра

День Европы-2025: чего ожидать от визита европейских министров 9 мая

8 мая, 20:34 • 46146 просмотра

Украина готова к 30-дневному прекращению огня хоть с сегодняшнего дня: Зеленский провел "хороший разговор" с Трампом

8 мая, 17:55 • 69233 просмотра

Первый американский понтифик: что известно о Папе Римском Льве XIV

Эксклюзив
8 мая, 13:38 • 99174 просмотра

Зафиксировано около 280 случаев казней украинских военнопленных

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
3м/с
46%
749мм
Популярные новости

День магнитной азбуки и День Европы в Украине: что еще отмечают 9 мая

9 мая, 03:30 • 40225 просмотра

"Не продаст ни одной игрушки в США": Трамп угрожает пошлиной в 100% производителю Barbie

07:13 • 28516 просмотра

Трамп: пошлины на фильмы не повлияют на Джеймса Бонда

07:58 • 18849 просмотра

На параде в москве путин упомянул войну рф в Украине всего несколькими словами

08:04 • 35452 просмотра

Украина - мировой лидер ягодного рынка: наши ученые создали более 170 новых сортов малораспространенных культур

10:28 • 18979 просмотра
публикации

Безбарьерность в условиях войны: что изменилось и почему инклюзия до сих пор не работает в полную силу
Эксклюзив

11:02 • 26392 просмотра

Украина - мировой лидер ягодного рынка: наши ученые создали более 170 новых сортов малораспространенных культур

10:28 • 19002 просмотра

Военные преступления рф против Украины: в Офисе Генпрокурора рассказали о наиболее распространенных
Эксклюзив

07:57 • 50381 просмотра

5 рецептов домашних энергетических батончиков: просто, полезно, вкусно

8 мая, 13:49 • 128071 просмотра

Послы G7 поддержали законопроект о реформе АРМА, но Дума игнорирует международные сигналы и продвигает альтернативу

8 мая, 12:41 • 148434 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Папа Франциск

Фридрих Мерц

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Ватикан

Харьков

Реклама
УНН Lite

Трамп: пошлины на фильмы не повлияют на Джеймса Бонда

07:58 • 18865 просмотра

"Не продаст ни одной игрушки в США": Трамп угрожает пошлиной в 100% производителю Barbie

07:13 • 28530 просмотра

GTA VI: новый трейлер побил рекорды просмотров, саундтрек взлетел в чартах

8 мая, 09:29 • 141598 просмотра

Тимоти Шаламе впервые вышел на красную дорожку вместе с Кайли Дженнер на кинопремии в Италии

8 мая, 08:37 • 154602 просмотра

Пожарные спасли щенка во время пожара в Днепропетровской области

7 мая, 13:49 • 89767 просмотра
Актуальное

Tesla Cybertruck

Телеграмма

Grand Theft Auto

ядерная бомба B61

155-мм САУ Zuzana

Выпускники школ смогут получить свидетельства с отличием в случае получения высших оценок по всем предметам - Минобразования

Киев • УНН

 • 1850 просмотра

Минобразования сообщило, что ученики 9-х и 11-х классов получат свидетельства с отличием при наличии 10-12 баллов по всем предметам. Также учебные заведения могут самостоятельно награждать учеников.

Выпускники школ смогут получить свидетельства с отличием в случае получения высших оценок по всем предметам - Минобразования

В Министерстве образования объяснили, что получить свидетельство о базовом среднем образовании с отличием могут учащиеся 9 и 11 классов, получившие 10-12 баллов по всем предметам и государственной итоговой администрации.

Такие разъяснения были обнародованы на сайте Минобразования, пишет УНН

Кто может получить свидетельство с отличием

В Минобразования объяснили, что выпускники 9 класса получат свидетельство о базовом среднем образовании с отличием, если будут иметь оценки 10–12 баллов по всем предметам за 9 класс и государственной итоговой аттестации, в случае если она будет проводиться.

При этом оценки за 5 и 8 классы не будут учитываться. Выпускники 11 и 12 классов получат свидетельство о полном общем среднем образовании с отличием, если имеют оценки 10–12 баллов по всем предметам, изучавшимся на уровне профильного среднего образования, и государственной итоговой аттестации (если она проводится).

Также учитываются оценки за 11(12) класс и оценки за 10 класс, но это будет касаться только тех предметов, изучение которых завершилось в 10 классе.

Что будет со школьными наградами

В Минобразования объяснили, что хотя государство не изготавливает золотые и серебряные медали за средства госбюджета, учебные заведения, местные органы власти, общественные объединения и другие организации могут самостоятельно вводить различные формы наград для учащихся. Это могут быть грамоты, похвальные письма, а также золотые и серебряные медали.

Также руководителям и руководительницам учебных заведений для награждения учащихся и учениц свидетельствами с отличием важно учитывать не только формальные требования к высоким баллам, но и личные достижения таких учащихся и учениц

- говорится в разъяснении Минобразования.

Также в министерстве напомнили, что эти изменения уже введены с декабря 2024 года. Они будут действовать постоянно. 

Дополнение

В 2024 году ученики начальной школы улучшили знания по математике и чтению, несмотря на войну. Парни лучше в математике, девушки - в чтении, об этом свидетельствуют данные мониторинга. 

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Образование
Украина
Brent
$63.80
Bitcoin
$102,955.40
S&P 500
$5,700.44
Tesla
$287.90
Газ TTF
$34.75
Золото
$3,338.34
Ethereum
$2,351.07