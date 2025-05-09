Выпускники школ смогут получить свидетельства с отличием в случае получения высших оценок по всем предметам - Минобразования

В Министерстве образования объяснили, что получить свидетельство о базовом среднем образовании с отличием могут учащиеся 9 и 11 классов, получившие 10-12 баллов по всем предметам и государственной итоговой администрации.

Такие разъяснения были обнародованы на сайте Минобразования, пишет УНН.

Кто может получить свидетельство с отличием

В Минобразования объяснили, что выпускники 9 класса получат свидетельство о базовом среднем образовании с отличием, если будут иметь оценки 10–12 баллов по всем предметам за 9 класс и государственной итоговой аттестации, в случае если она будет проводиться.

При этом оценки за 5 и 8 классы не будут учитываться. Выпускники 11 и 12 классов получат свидетельство о полном общем среднем образовании с отличием, если имеют оценки 10–12 баллов по всем предметам, изучавшимся на уровне профильного среднего образования, и государственной итоговой аттестации (если она проводится).

Также учитываются оценки за 11(12) класс и оценки за 10 класс, но это будет касаться только тех предметов, изучение которых завершилось в 10 классе.

Что будет со школьными наградами

В Минобразования объяснили, что хотя государство не изготавливает золотые и серебряные медали за средства госбюджета, учебные заведения, местные органы власти, общественные объединения и другие организации могут самостоятельно вводить различные формы наград для учащихся. Это могут быть грамоты, похвальные письма, а также золотые и серебряные медали.

Также руководителям и руководительницам учебных заведений для награждения учащихся и учениц свидетельствами с отличием важно учитывать не только формальные требования к высоким баллам, но и личные достижения таких учащихся и учениц - говорится в разъяснении Минобразования.

Также в министерстве напомнили, что эти изменения уже введены с декабря 2024 года. Они будут действовать постоянно.

Дополнение

В 2024 году ученики начальной школы улучшили знания по математике и чтению, несмотря на войну. Парни лучше в математике, девушки - в чтении, об этом свидетельствуют данные мониторинга.

