Випускники шкіл зможуть отримати свідоцтва з відзнакою у разі отримання вищих оцінок з усіх предметів - Міносвіти

В Міністерстві освіти пояснили, що отримати свідоцтво про базову середню освіту з відзнакою можуть учні 9 та 11 класів, які отримали 10-12 балів з усіх предметів та державної підсумкової адміністрації.

Такі роз’яснення були оприлюднені на сайті Міносвіти, пише УНН.

Хто може отримати свідоцтво з відзнакою

В Міносвіти пояснили, що випускники 9 класу отримають свідоцтво про базову середню освіту з відзнакою, якщо матимуть оцінки 10–12 балів з усіх предметів за 9 клас та державної підсумкової атестації, у разі якщо вона проводитиметься.

При цьому оцінки за 5 і 8 класи не враховуватимуться. Випускники 11 і 12 класів отримають свідоцтво про повну загальну середню освіту з відзнакою, якщо мають оцінки 10–12 балів з усіх предметів, що вивчалися на рівні профільної середньої освіти, та державної підсумкової атестації (якщо вона проводиться).

Також враховуються оцінки за 11(12) клас та оцінки за 10 клас, але це стосуватиметься лише тих предметів, вивчення яких завершилось у 10 класі.

Що буде зі шкільними нагородами

В Міносвіти пояснили, що хоча держава не виготовляє золоті й срібні медалі за кошти держбюджету, заклади освіти, місцеві органи влади, громадські об'єднання та інші організації можуть самостійно запроваджувати різні форми нагород для учнів. Це можуть бути грамоти, похвальні листи, а також золоті та срібні медалі.

Також керівникам і керівницям закладів освіти для нагородження учнів і учениць свідоцтвами з відзнакою важливо враховувати не лише формальні вимоги до високих балів, але й особисті здобутки таких учнів і учениць - говориться у роз’ясненні Міносвіти.

Також в міністерстві нагадали, що ці зміни вже запроваджено з грудня 2024 року. Вони діятимуть постійно.

Доповнення

У 2024 році учні початкової школи покращили знання з математики та читання, попри війну. Хлопці кращі в математиці, дівчата - в читанні, про це свідчать дані моніторингу.

