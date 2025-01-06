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Открыто расследование по факту убийства двух военнопленных ВСУ оккупантами

Открыто расследование по факту убийства двух военнопленных ВСУ оккупантами

Киев  •  УНН

 • 5502 просмотра

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В Донецкой области оккупанты расстреляли двух пленных военнослужащих ВСУ возле села Временка. Донецкая прокуратура начала расследование военного преступления.

Донецкая областная прокуратура начала досудебное расследование по факту расстрела двух пленных военнослужащих Вооруженных Сил Украины, произошедшего 3 января 2024 года в Волновахском районе. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Детали

По оперативным данным, 3 января 2024 года во время штурма позиций украинских войск возле села Времовка, российские оккупанты захватили двух украинских военных. Пленных вывели из укрытия под прицелом автоматов и расстреляли в упор в голову. Для уверенности в их гибели, враг сделал несколько дополнительных выстрелов.

Такие действия являются нарушением Женевских конвенций, которые запрещают убийство военнопленных, и квалифицируются как тяжкое военное преступление.

Сейчас продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств и лиц, причастных к этому преступлению. Расследование проводит Главное управление СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Все доказательства свидетельствуют, что российские военные нарушили международные нормы по обращению с пленными, и сейчас идет работа по привлечению виновных к ответственности.

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Напомним

российские военные вероятно казнили трех украинских военнопленных возле села Нескучное в Донецкой области 3 января. По данным DeepState, пленным связали руки и расстреляли в затылок.

Алина Волянская

Алина Волянская

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