Открыто расследование по факту убийства двух военнопленных ВСУ оккупантами

Донецкая областная прокуратура начала досудебное расследование по факту расстрела двух пленных военнослужащих Вооруженных Сил Украины, произошедшего 3 января 2024 года в Волновахском районе. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Детали

По оперативным данным, 3 января 2024 года во время штурма позиций украинских войск возле села Времовка, российские оккупанты захватили двух украинских военных. Пленных вывели из укрытия под прицелом автоматов и расстреляли в упор в голову. Для уверенности в их гибели, враг сделал несколько дополнительных выстрелов.

Такие действия являются нарушением Женевских конвенций, которые запрещают убийство военнопленных, и квалифицируются как тяжкое военное преступление.

Сейчас продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств и лиц, причастных к этому преступлению. Расследование проводит Главное управление СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Все доказательства свидетельствуют, что российские военные нарушили международные нормы по обращению с пленными, и сейчас идет работа по привлечению виновных к ответственности.

Напомним

российские военные вероятно казнили трех украинских военнопленных возле села Нескучное в Донецкой области 3 января. По данным DeepState, пленным связали руки и расстреляли в затылок.