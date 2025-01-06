Відкрите розслідування за фактом вбивства двох військовополонених ЗСУ окупантами
Київ • УНН
На Донеччині окупанти розстріляли двох полонених військовослужбовців ЗСУ біля села Времівка. Донецька прокуратура розпочала розслідування воєнного злочину.
Донецька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом розстрілу двох полонених військовослужбовців Збройних Сил України, що сталося 3 січня 2024 року у Волноваському районі. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.
Деталі
За оперативними даними, 3 січня 2024 року під час штурму позицій українських військ біля села Времівка, російські окупанти захопили двох українських військових. Полонених вивели з укриття під прицілом автоматів та розстріляли впритул у голову. Для впевненості у їхній загибелі, ворог зробив кілька додаткових пострілів.
Такі дії є порушенням Женевських конвенцій, які забороняють вбивство військовополонених, і кваліфікуються як тяжкий воєнний злочин.
Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин та осіб, причетних до цього злочину. Розслідування проводить Головне управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.
Всі докази свідчать, що російські військові порушили міжнародні норми щодо поводження з полоненими, і зараз триває робота щодо притягнення винних до відповідальності.
Нагадаємо
російські військові ймовірно стратили трьох українських військовополонених біля села Нескучне на Донеччині 3 січня. За даними DeepState, полоненим зв'язали руки та розстріляли в потилицю.