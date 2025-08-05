Отдал приказ на удар "Градами" по центру Херсона: командир артполка рф Жарков заочно получил пожизненное

$41.790.03
48.350.70
ukenru
12:15 • 18949 просмотра
Выплаты военным: какова сейчас ситуация с денежным обеспечениемPhoto
Эксклюзив
10:48 • 22426 просмотра
Золото вместо доллара? Как политика Трампа повлияла на доверие к американской валюте в мире
10:24 • 51830 просмотра
Яблочный Спас 6 августа: главные традиции, запреты и что нести в церковьPhoto
10:08 • 31897 просмотра
Потери российской армии в Украине снизились до минимума с весны 2024 года - Минобороны БританииPhoto
09:54 • 29729 просмотра
В российских ударных дронах обнаружили индийские компоненты - Ермак
5 августа, 06:28 • 33929 просмотра
Массовое отравление детей произошло в лагере во Львовской области: 24 ребенка в больнице
5 августа, 05:35 • 80118 просмотра
Куда поехать на выходные: короткие путешествия по Украине, которые заряжают энергией
Эксклюзив
4 августа, 15:11 • 119414 просмотра
Сергей Кузьминых и фармацевтический рынок: где заканчивается забота о пациенте и начинается лоббизмPhoto
4 августа, 12:41 • 80417 просмотра
Австрийский суд разрешил Нафтогазу взыскать более 120 млн евро активов с рф
Эксклюзив
4 августа, 12:06 • 139976 просмотра
Стоимость золота растет. Почему глобальный спрос на драгоценный металл вырос, а на ювелирные украшения упал
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+28°
3м/с
47%
752мм
Популярные новости
рф атаковала железную дорогу в Лозовой: поврежден вокзал, погиб механик, 10 пострадавшихPhoto5 августа, 05:15 • 41109 просмотра
Нефть дешевеет на фоне роста предложения и опасений по поводу спроса5 августа, 05:37 • 18747 просмотра
В РФ нефтезавод компании "Роснефть" остановил половину мощностей, цены на бензин выросли до рекорда5 августа, 06:57 • 74804 просмотра
Пакистан ответил на слова Зеленского: "отвергает обвинения" в участии своих граждан в войне10:41 • 13126 просмотра
Дело о взятке при поставке медоборудования не мешает: нардеп Кузьминых появился на открытии медцентра на Житомирщине10:45 • 39062 просмотра
публикации
Выплаты военным: какова сейчас ситуация с денежным обеспечениемPhoto12:15 • 18923 просмотра
Дело о взятке при поставке медоборудования не мешает: нардеп Кузьминых появился на открытии медцентра на Житомирщине10:45 • 39407 просмотра
Яблочный Спас 6 августа: главные традиции, запреты и что нести в церковьPhoto10:24 • 51809 просмотра
Куда поехать на выходные: короткие путешествия по Украине, которые заряжают энергией5 августа, 05:35 • 80109 просмотра
Сергей Кузьминых и фармацевтический рынок: где заканчивается забота о пациенте и начинается лоббизмPhoto
Эксклюзив
4 августа, 15:11 • 119403 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Кирилл Буданов
Владимир Зеленский
Андрій Єрмак
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Индия
Дания
Испания
Реклама
УНН Lite
Том Холланд показал первые кадры из нового фильма "Человек-паук: Новый день"Photo4 августа, 15:58 • 47422 просмотра
Хейли Бибер показала фото сына и призналась, что тяжело пережила неожиданную беременностьPhoto4 августа, 13:38 • 69742 просмотра
Гиганта быстрой моды Shein оштрафовали на миллион евро за гринвошинг - СМИ4 августа, 13:37 • 62859 просмотра
В четвертый раз стал отцом: Сергей Притула поделился трогательной фотографией с новорожденным сыномPhoto4 августа, 09:23 • 67059 просмотра
Пять интригующих сериалов-триллеров: что посмотреть в свободное времяVideo2 августа, 16:52 • 369202 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Нефть
Ручная граната
Пистолет
MIM-23 Hawk

Отдал приказ на удар "Градами" по центру Херсона: командир артполка рф Жарков заочно получил пожизненное

Киев • УНН

 • 170 просмотра

Украинский суд заочно приговорил подполковника Дмитрия Жаркова к пожизненному заключению за ракетный удар по Херсону в декабре 2022 года. В результате обстрела погибли 13 человек, 60 получили ранения, разрушена гражданская инфраструктура.

Отдал приказ на удар "Градами" по центру Херсона: командир артполка рф Жарков заочно получил пожизненное

В Украине подполковник черноморского флота рф Дмитрий Жарков заочно приговорен к пожизненному заключению за ракетный удар по Херсону, в результате которого погибли 13 человек, а 60 получили ранения, пишет УНН со ссылкой на Офис генпрокурора и Службу безопасности Украины.

Прокуроры в суде доказали, что в конце декабря 2022 года подполковник вооруженных сил рф – командир 8 артиллерийского полка береговой обороны 22 армейского корпуса Черноморского флота рф, выполняя приказы высшего командования рф, организовал массированные обстрелы гражданской инфраструктуры центра Херсона 

- сообщили в Офисе генпрокурора.

Отмечается, что под его командованием подразделения вооруженных сил рф наносили удары реактивными и осколочно-фугасными снарядами по густонаселенным районам областного центра. Согласно материалам дела, под огневое поражение попали жилые дома, больница и другие социальные объекты в центре города.

В результате его преступных действий погибли 13 мирных жителей, еще 60 человек получили ранения. Разрушениям подверглись десятки объектов жилой инфраструктуры, коммунального имущества и транспорт 

- говорится в сообщении.

В Службе безопасности сообщили, что речь идет о подполковнике Дмитрии Жарких. Массированный удар по прифронтовому городу подчиненные Жарких осуществляли с левобережья Херсонщины.

Впоследствии за убийство гражданского населения и уничтожение социальной инфраструктуры областного центра путин "отметил" 8-й артполк РФ, присвоив ему звание "гвардейский" 

- отметили в СБУ.

По публичному обвинению прокуроров Херсонской областной прокуратуры суд признал подполковника вс рф виновным в нарушении законов и обычаев войны, сопряженных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 УК Украины). Военного преступника заочно приговорили к пожизненному заключению. Это первый приговор в производствах по обстрелам Херсона.

Дополнение

Сотрудники ГУР установили и обнародовали данные представителя отдельной бригады беспилотной авиации ГРОМ "Каскад". Соответствующая бригада осуществляет запуски беспилотников типа "шахед" по территории Украины и наносит удары по гражданской и гуманитарной инфраструктуре, терроризируя гражданское население.

Генпрокурор Руслан Кравченко сообщил о подозрениях двум военнослужащим РФ за убийства и жестокое обращение с мирными жителями Бучи.

Павел Зинченко

ВойнаКриминал и ЧП
Руслан Кравченко
Генеральный прокурор Украины
Служба безопасности Украины
Шахед-136
Украина
Херсон