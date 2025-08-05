Отдал приказ на удар "Градами" по центру Херсона: командир артполка рф Жарков заочно получил пожизненное
Киев • УНН
Украинский суд заочно приговорил подполковника Дмитрия Жаркова к пожизненному заключению за ракетный удар по Херсону в декабре 2022 года. В результате обстрела погибли 13 человек, 60 получили ранения, разрушена гражданская инфраструктура.
В Украине подполковник черноморского флота рф Дмитрий Жарков заочно приговорен к пожизненному заключению за ракетный удар по Херсону, в результате которого погибли 13 человек, а 60 получили ранения, пишет УНН со ссылкой на Офис генпрокурора и Службу безопасности Украины.
Прокуроры в суде доказали, что в конце декабря 2022 года подполковник вооруженных сил рф – командир 8 артиллерийского полка береговой обороны 22 армейского корпуса Черноморского флота рф, выполняя приказы высшего командования рф, организовал массированные обстрелы гражданской инфраструктуры центра Херсона
Отмечается, что под его командованием подразделения вооруженных сил рф наносили удары реактивными и осколочно-фугасными снарядами по густонаселенным районам областного центра. Согласно материалам дела, под огневое поражение попали жилые дома, больница и другие социальные объекты в центре города.
В результате его преступных действий погибли 13 мирных жителей, еще 60 человек получили ранения. Разрушениям подверглись десятки объектов жилой инфраструктуры, коммунального имущества и транспорт
В Службе безопасности сообщили, что речь идет о подполковнике Дмитрии Жарких. Массированный удар по прифронтовому городу подчиненные Жарких осуществляли с левобережья Херсонщины.
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По публичному обвинению прокуроров Херсонской областной прокуратуры суд признал подполковника вс рф виновным в нарушении законов и обычаев войны, сопряженных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 УК Украины). Военного преступника заочно приговорили к пожизненному заключению. Это первый приговор в производствах по обстрелам Херсона.
Дополнение
Сотрудники ГУР установили и обнародовали данные представителя отдельной бригады беспилотной авиации ГРОМ "Каскад". Соответствующая бригада осуществляет запуски беспилотников типа "шахед" по территории Украины и наносит удары по гражданской и гуманитарной инфраструктуре, терроризируя гражданское население.
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