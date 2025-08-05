Отдал приказ на удар "Градами" по центру Херсона: командир артполка рф Жарков заочно получил пожизненное

В Украине подполковник черноморского флота рф Дмитрий Жарков заочно приговорен к пожизненному заключению за ракетный удар по Херсону, в результате которого погибли 13 человек, а 60 получили ранения, пишет УНН со ссылкой на Офис генпрокурора и Службу безопасности Украины.

Прокуроры в суде доказали, что в конце декабря 2022 года подполковник вооруженных сил рф – командир 8 артиллерийского полка береговой обороны 22 армейского корпуса Черноморского флота рф, выполняя приказы высшего командования рф, организовал массированные обстрелы гражданской инфраструктуры центра Херсона - сообщили в Офисе генпрокурора.

Отмечается, что под его командованием подразделения вооруженных сил рф наносили удары реактивными и осколочно-фугасными снарядами по густонаселенным районам областного центра. Согласно материалам дела, под огневое поражение попали жилые дома, больница и другие социальные объекты в центре города.

В результате его преступных действий погибли 13 мирных жителей, еще 60 человек получили ранения. Разрушениям подверглись десятки объектов жилой инфраструктуры, коммунального имущества и транспорт - говорится в сообщении.

В Службе безопасности сообщили, что речь идет о подполковнике Дмитрии Жарких. Массированный удар по прифронтовому городу подчиненные Жарких осуществляли с левобережья Херсонщины.

Впоследствии за убийство гражданского населения и уничтожение социальной инфраструктуры областного центра путин "отметил" 8-й артполк РФ, присвоив ему звание "гвардейский" - отметили в СБУ.

По публичному обвинению прокуроров Херсонской областной прокуратуры суд признал подполковника вс рф виновным в нарушении законов и обычаев войны, сопряженных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 УК Украины). Военного преступника заочно приговорили к пожизненному заключению. Это первый приговор в производствах по обстрелам Херсона.

Дополнение

Сотрудники ГУР установили и обнародовали данные представителя отдельной бригады беспилотной авиации ГРОМ "Каскад". Соответствующая бригада осуществляет запуски беспилотников типа "шахед" по территории Украины и наносит удары по гражданской и гуманитарной инфраструктуре, терроризируя гражданское население.

Генпрокурор Руслан Кравченко сообщил о подозрениях двум военнослужащим РФ за убийства и жестокое обращение с мирными жителями Бучи.