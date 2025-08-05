Віддав наказ на удар "Градами" по центру Херсона: командир артполку рф Жарков заочно отримав довічне
Київ • УНН
Український суд заочно засудив підполковника Дмитра Жаркова до довічного ув'язнення за ракетний удар по Херсону у грудні 2022 року. Внаслідок обстрілу загинуло 13 людей, 60 отримали поранення, зруйновано цивільну інфраструктуру.
В Україні підполковника чорноморського флоту рф Дмитра Жаркова заочно засудили до довічного ув'язнення за ракетний удар по Херсону, внаслідок якого загинуло 13 людей, а 60 отримали поранення, пише УНН з посиланням на Офіс генпрокурора та Службу безпеки України.
Прокурори у суді довели, що наприкінці грудня 2022 року підполковник збройних сил рф – командир 8 артилерійського полку берегової оборони 22 армійського корпусу Чорноморського флоту рф, виконуючи накази вищого командування рф, організував масовані обстріли цивільної інфраструктури середмістя Херсона
Зазначається, що під його командуванням підрозділи збройних сил рф завдавали удари реактивними та осколково-фугасними снарядами по густонаселених районах обласного центру. Згідно з матеріалами справи, під вогневе ураження потрапили житлові будинки, лікарня та інші соціальні об’єкти у центрі міста.
Унаслідок його злочинних дій загинуло 13 мирних жителів, ще 60 людей дістали поранення. Руйнувань зазнали десятки об’єктів житлової інфраструктури, комунального майна та транспорт
У Службі безпеки повідомили, що йдеться про підполковника Дмитра Жарких. Масований удар по прифронтовому місту підлеглі Жарких здійснювали з лівобережжя Херсонщини.
Згодом за вбивство цивільного населення та знищення соціальної інфраструктури обласного центру путін "відзначив" 8-й артполк рф, присвоївши йому звання "гвардійський"
За публічного обвинувачення прокурорів Херсонської обласної прокуратури суд визнав підполковника зс рф винним у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України). Воєнного злочинця заочно засудили до довічного перебування гратами. Це перший вирок у провадженнях щодо обстрілів Херсона.
Доповнення
Співробітники ГУР встановили і оприлюднили дані представника окремої бригади безпілотної авіації ГРОМ "каскад". Відповідна бригада здійснює запуски безпілотників типу "шахед" по території України та завдає ударів по цивільній та гуманітарній інфраструктурі, тероризуючи цивільне населення.
Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив про підозри двом військовослужбовцям рф за вбивства та жорстоке поводження з мирними жителями Бучі.