Віддав наказ на удар "Градами" по центру Херсона: командир артполку рф Жарков заочно отримав довічне

В Україні підполковника чорноморського флоту рф Дмитра Жаркова заочно засудили до довічного ув'язнення за ракетний удар по Херсону, внаслідок якого загинуло 13 людей, а 60 отримали поранення, пише УНН з посиланням на Офіс генпрокурора та Службу безпеки України.

- повідомили в Офісі генпрокурора.

Прокурори у суді довели, що наприкінці грудня 2022 року підполковник збройних сил рф – командир 8 артилерійського полку берегової оборони 22 армійського корпусу Чорноморського флоту рф, виконуючи накази вищого командування рф, організував масовані обстріли цивільної інфраструктури середмістя Херсона

Зазначається, що під його командуванням підрозділи збройних сил рф завдавали удари реактивними та осколково-фугасними снарядами по густонаселених районах обласного центру. Згідно з матеріалами справи, під вогневе ураження потрапили житлові будинки, лікарня та інші соціальні об’єкти у центрі міста.

- йдеться в повідомленні.

Унаслідок його злочинних дій загинуло 13 мирних жителів, ще 60 людей дістали поранення. Руйнувань зазнали десятки об’єктів житлової інфраструктури, комунального майна та транспорт

У Службі безпеки повідомили, що йдеться про підполковника Дмитра Жарких. Масований удар по прифронтовому місту підлеглі Жарких здійснювали з лівобережжя Херсонщини.

Згодом за вбивство цивільного населення та знищення соціальної інфраструктури обласного центру путін "відзначив" 8-й артполк рф, присвоївши йому звання "гвардійський"