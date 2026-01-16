Остров Хийумаа в Эстонии может стать уязвимым местом для НАТО в случае нападения рф - Euronews

Эстонский остров Хийумаа в Балтийском море может стать "слабым местом" для блока НАТО в случае российского нападения на страны Альянса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Euronews.

Детали

По данным открытых источников, на этом острове проживают всего около 10 000 человек, а 60% территории острова покрыто лесом. Остров Хийумаа расположен к северо-западу от континентальной части Эстонии и является вторым по величине островом страны. В стратегическом плане его можно рассматривать как своего рода ворота из Балтийского моря в Финский залив.

Эксперты опасаются, что российские войска могут внезапно высадиться на острове в случае нападения на НАТО. В этом случае россияне могут установить на острове радиолокационные и противовоздушные системы, аналогичные тем, которые в настоящее время развернуты в подразделениях российской армии, дислоцирующихся на западе страны, а также в Калининграде.

В случае оккупации острова, для стран Балтии и Финляндии был бы перекрыт морской путь по Балтике к союзникам по НАТО. Воздушное пространство также контролировалось бы противником, говорится в публикации.

Ситуация осложняется еще и тем, что ни Латвия, ни Литва, ни Эстония не имеют собственных боевых самолетов. Поэтому союзники по НАТО по очереди обеспечивают охрану балтийского неба - отметили в публикации.

Напомним

Эстония начала строительство первых пяти из 600 защитных бункеров на границе с рф, которые должны быть возведены до конца 2027 года. Эти сооружения предназначены для защиты солдат от артиллерийских снарядов и являются частью балтийской оборонной линии против потенциальных атак.