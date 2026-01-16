Остров Хийумаа в Эстонии может стать уязвимым местом для НАТО в случае нападения рф - Euronews

$43.180.08
13:20 • 7862 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
12:36 • 23722 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
12:29 • 22717 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
11:02 • 22592 просмотра
Экономика Украины выросла на 2,2% в 2025 году, несмотря на атаки рф и сложную логистику - Минэкономики
10:01 • 22478 просмотра
Зимние каникулы в Киеве продлены до 1 февраля, в других регионах по решению ТЭБ - Минобразования
16 января, 08:50 • 22372 просмотра
Украина имеет запасы топлива на 20+ дней, импорт продолжается, запасы газа также есть - министр
Эксклюзив
16 января, 08:00 • 30701 просмотра
Как узнать, находится ли человек в "розыске" ТЦК: ответ адвокатаPhoto
16 января, 05:32 • 34679 просмотра
Великобритания выделяет 20 миллионов фунтов на спасение энергетики Украины
15 января, 22:04 • 26745 просмотра
Трамп все-таки получил Нобелевскую медаль мира, ее символически передала Мачадо
15 января, 14:15 • 36913 просмотра
Крупы, хлеб, мясо, яйца или овощи: что следующее в очереди на подорожание
Теги
Тимошенко прибыла в суд на избрание меры пресечения16 января, 07:17 • 33452 просмотра
Враг снова атаковал Житомирскую область: что известно о последствиях16 января, 07:54 • 25073 просмотра
НАБУ превратилось в дешевое PR-агентство - Тимошенко в суде16 января, 08:07 • 11982 просмотра
ТЦК не имеют права принудительно задерживать граждан - постановление суда09:54 • 19240 просмотра
Шмыгаль заявил, что работает в куртке в своем кабинете из-за холода10:34 • 12372 просмотра
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 41382 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 73333 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
15 января, 08:19 • 91276 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко15 января, 08:08 • 100385 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
14 января, 12:53 • 83532 просмотра
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Петр Павел
Денис Шмыгаль
Юлия Тимошенко
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Великобритания
Днепропетровская область
Шмыгаль заявил, что работает в куртке в своем кабинете из-за холода10:34 • 12626 просмотра
Pinterest представил палитру трендовых цветов 2026 годаPhoto15 января, 16:22 • 21915 просмотра
X Маска запретит ИИ Grok раздевать до бикини фото реальных людей15 января, 07:20 • 33718 просмотра
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix13 января, 15:09 • 54651 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 88182 просмотра
Техника
Отопление
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
Золото

Остров Хийумаа в Эстонии может стать уязвимым местом для НАТО в случае нападения рф - Euronews

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Эксперты считают, что остров Хийумаа в Балтийском море может быть захвачен россией, что позволит контролировать морские и воздушные пути. Это создаст значительные трудности для стран Балтии и Финляндии.

Остров Хийумаа в Эстонии может стать уязвимым местом для НАТО в случае нападения рф - Euronews

Эстонский остров Хийумаа в Балтийском море может стать "слабым местом" для блока НАТО в случае российского нападения на страны Альянса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Euronews.

Детали

По данным открытых источников, на этом острове проживают всего около 10 000 человек, а 60% территории острова покрыто лесом. Остров Хийумаа расположен к северо-западу от континентальной части Эстонии и является вторым по величине островом страны. В стратегическом плане его можно рассматривать как своего рода ворота из Балтийского моря в Финский залив.

Эксперты опасаются, что российские войска могут внезапно высадиться на острове в случае нападения на НАТО. В этом случае россияне могут установить на острове радиолокационные и противовоздушные системы, аналогичные тем, которые в настоящее время развернуты в подразделениях российской армии, дислоцирующихся на западе страны, а также в Калининграде.

В случае оккупации острова, для стран Балтии и Финляндии был бы перекрыт морской путь по Балтике к союзникам по НАТО. Воздушное пространство также контролировалось бы противником, говорится в публикации.

Ситуация осложняется еще и тем, что ни Латвия, ни Литва, ни Эстония не имеют собственных боевых самолетов. Поэтому союзники по НАТО по очереди обеспечивают охрану балтийского неба

- отметили в публикации.

Напомним

Эстония начала строительство первых пяти из 600 защитных бункеров на границе с рф, которые должны быть возведены до конца 2027 года. Эти сооружения предназначены для защиты солдат от артиллерийских снарядов и являются частью балтийской оборонной линии против потенциальных атак.

Евгений Устименко

