Остров Хийумаа в Эстонии может стать уязвимым местом для НАТО в случае нападения рф - Euronews
Киев • УНН
Эксперты считают, что остров Хийумаа в Балтийском море может быть захвачен россией, что позволит контролировать морские и воздушные пути. Это создаст значительные трудности для стран Балтии и Финляндии.
Эстонский остров Хийумаа в Балтийском море может стать "слабым местом" для блока НАТО в случае российского нападения на страны Альянса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Euronews.
Детали
По данным открытых источников, на этом острове проживают всего около 10 000 человек, а 60% территории острова покрыто лесом. Остров Хийумаа расположен к северо-западу от континентальной части Эстонии и является вторым по величине островом страны. В стратегическом плане его можно рассматривать как своего рода ворота из Балтийского моря в Финский залив.
Эксперты опасаются, что российские войска могут внезапно высадиться на острове в случае нападения на НАТО. В этом случае россияне могут установить на острове радиолокационные и противовоздушные системы, аналогичные тем, которые в настоящее время развернуты в подразделениях российской армии, дислоцирующихся на западе страны, а также в Калининграде.
В случае оккупации острова, для стран Балтии и Финляндии был бы перекрыт морской путь по Балтике к союзникам по НАТО. Воздушное пространство также контролировалось бы противником, говорится в публикации.
Ситуация осложняется еще и тем, что ни Латвия, ни Литва, ни Эстония не имеют собственных боевых самолетов. Поэтому союзники по НАТО по очереди обеспечивают охрану балтийского неба
Напомним
Эстония начала строительство первых пяти из 600 защитных бункеров на границе с рф, которые должны быть возведены до конца 2027 года. Эти сооружения предназначены для защиты солдат от артиллерийских снарядов и являются частью балтийской оборонной линии против потенциальных атак.