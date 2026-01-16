Острів Гіюмаа у Естонії може стати вразливим місцем для НАТО у разі нападу рф - Euronews

Естонський острів Гіюмаа у Балтійському морі може стати "слабким місцем" для блоку НАТО у випадку російського нападу на країни Альянсу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Euronews.

Деталі

За даними відкритих джерел, на цьому острові проживають всього близько 10 000 осіб, а 60% території острова вкрито лісом. Острів Гіюмаа розташований на північний захід від континентальної частини Естонії і є другим за величиною островом країни. У стратегічному плані його можна розглядати як свого роду ворота з Балтійського моря до Фінської затоки.

Експерти побоюються, що російські війська можуть раптово висадитися на острові в разі нападу на НАТО. У цьому випадку росіяни можуть встановити на острові радіолокаційні та протиповітряні системи, аналогічні тим, які в даний час розгорнуті в підрозділах російської армії, що дислокуються на заході країни, а також в калінінграді.

В разі окупації острова, для країн Балтії та Фінляндії був би перекритий морський шлях по Балтиці до союзників по НАТО. Повітряний простір також контролювався б противником, йдеться в публікації.

Ситуація ускладняється ще і тим, що ані Латвія, ані Литва, ані Естонія не мають власних бойових літаків. Тому союзники по НАТО по черзі забезпечують охорону балтійського неба - зазначили в публікації.

Нагадаємо

Естонія розпочала будівництво перших п'яти з 600 захисних бункерів на кордоні з рф, які мають бути зведені до кінця 2027 року. Ці споруди призначені для захисту солдатів від артилерійських снарядів та є частиною балтійської оборонної лінії проти потенційних атак.