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Основатель Spotify вложил 600 млн евро в компанию, которая поставляет дроны Украине

Киев • УНН

 • 1368 просмотра

Даниэль Эк инвестировал значительные средства в немецкий оборонный стартап Helsing, который, в частности, поставляет ударные дроны для нужд Украины. Helsing имеет контракты с правительствами нескольких стран.

Основатель Spotify вложил 600 млн евро в компанию, которая поставляет дроны Украине

Основатель сервиса для прослушивания музыки Spotify Даниэль Эк вложил 600 млн евро в немецкий оборонный стартап Helsing. Компания, в частности, поставляет ударные дроны Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Financial Times.

Детали

Отмечается, что Prima Materia, инвестиционная компания, основанная Даниэлем Эком и одним из первых инвесторов Spotify Шакилом Ханом, сделала первые значительные инвестиции в Helsing в 2021 году.

Даниэль Эк сообщил Financial Times, что теперь его инвестиционная компания увеличивает вложения в Helsing до 1,37 млрд евро.

Существует огромное осознание того, что на самом деле именно искусственный интеллект, масса и автономия управляют новым полем боя. Мы не можем недооценивать последствия этого для конфликта в Украине или вообще любого конфликта в будущем

- сказал Даниэль Эк.

Как пишет издание, дроны компании Helsing собирают на юге Германии и уже поставляют для нужд Украины. Также компания имеет контракты с правительствами Великобритании, Германии и Швеции.

Первоначальные инвестиции Даниэля Эка в Helsing вызвали негативную реакцию против Spotify, который он соосновал в 2006 году и до сих пор руководит им как главный исполнительный директор. Но он сказал Financial Times, что не волнуется относительно потенциальной угрозы очередного бойкота.

Я уверен, что люди будут критиковать это, и это нормально. Лично меня это не волнует. Я больше сосредотачиваюсь на том, что считаю правильным, и я на 100 процентов убежден, что это правильно для Европы

- сказал Даниэль Эк.

Инвесторами Helsing также является шведская оборонная компания Saab, венчурные фонды Accel, Lightspeed Ventures, Plural и General Catalyst. Общая сумма привлеченных инвестиций составляет 1,37 млрд евро.

Согласно оценкам экспертов, компания входит в пятерку самых дорогих частных технологических компаний Европы.

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Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

ВойнаЭкономика
Financial Times
Даниэль Эк
Spotify
Швеция
Великобритания
Германия
Украина
Tesla
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