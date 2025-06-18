Засновник Spotify вклав 600 млн євро в компанію, яка постачає дрони Україні

Засновник сервісу для прослуховування музики Spotify Даніель Ек вклав 600 млн євро у німецький оборонний стартап Helsing. Компанія, зокрема, постачає ударні дрони Україні. Про це інформує УНН з посиланням на видання Financial Times.

Зазначається, що Prima Materia, інвестиційна компанія, заснована Даніелем Еком та одним із перших інвесторів Spotify Шакілом Ханом зробила перші значні інвестиції в Helsing у 2021 році.

Даніель Ек повідомив Financial Times, що тепер його інвестиційна компанія збільшує вкладення у Helsing до 1,37 млрд євро.

Існує величезне усвідомлення того, що насправді саме штучний інтелект, маса та автономія керують новим полем бою. Ми не можемо недооцінювати наслідки цього для конфлікту в Україні чи взагалі будь-якого конфлікту в майбутньому

Як пише видання, дрони компанії Helsing збирають на півдні Німеччини й вже постачають для потреб України. Також компанія має контракти з урядами Великої Британії, Німеччини та Швеції.

Початкові інвестиції Даніеля Ека в Helsing викликали негативну реакцію проти Spotify, який він співзаснував у 2006 році та досі керує ним як головний виконавчий директор. Але він сказав Financial Times, що не хвилюється щодо потенційної загрози чергового бойкоту.

Я впевнений, що люди критикуватимуть це, і це нормально. Особисто мене це не хвилює. Я більше зосереджуюся на тому, що вважаю правильним, і я на 100 відсотків переконаний, що це правильно для Європи