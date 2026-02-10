$43.030.02
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Основатель Concorde Capital Мазепа попал в ДТП: детали

Киев • УНН

 • 808 просмотра

На Житомирщине 9 февраля на трассе Киев-Чоп водитель Mercedes-Benz сбил пешехода. Пострадавший скончался по дороге в больницу, полиция расследует обстоятельства.

Основатель Concorde Capital Мазепа попал в ДТП: детали

На Житомирской трассе произошло ДТП, полицейские устанавливают обстоятельства, сообщили в ГУНП в Житомирской области, пишет УНН.

Детали

По данным полиции, ДТП произошло 9 февраля около 19:30 на 204-м километре автодороги Киев-Чоп, вблизи села Каменный Майдан Звягельского района.

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля Mercedes-Benz, 49-летний киевлянин, двигался в направлении города Житомира. На неосвещенном участке дороги он допустил наезд на 60-летнего жителя общины, который пересекал проезжую часть. К сожалению, в результате ДТП пешеход скончался по дороге в больницу", - указали в полиции.

"По результатам предварительного освидетельствования водитель автомобиля был трезв", - сообщили в полиции.

Как отмечается, начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Продолжается установление всех причин и обстоятельств происшествия.

О ДТП на Житомирской трассе сообщил и основатель инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа.

"К сожалению, вынужден сообщить о дорожно-транспортном происшествии, участником которого я стал. 9 февраля, возвращаясь в Киев, на Житомирской трассе я попал в аварию с участием третьего лица. Обстоятельства ДТП – позже. С целью предупредить возможные инсинуации сообщаю, что не был уставшим, не употреблял никаких запрещенных водителям веществ, что и подтвердила медицинская экспертиза на месте, и не нарушал никаких правил ПДД. Сотрудничаю со следствием. Все детали предоставлю чуть позже", - написал Игорь Мазепа в Facebook.

Юлия Шрамко

