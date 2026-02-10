Засновник Concorde Capital Мазепа потрапив у ДТП: деталі
Київ • УНН
На Житомирщині 9 лютого на трасі Київ-Чоп водій Mercedes-Benz збив пішохода. Потерпілий помер дорогою до лікарні, поліція розслідує обставини.
На Житомирській трасі сталася ДТП, поліцейські встановлюють обставини, повідомили у ГУНП в Житомирській області, пише УНН.
Деталі
За даними поліції, ДТП сталася 9 лютого близько 19:30 на 204-му кілометрі автодороги Київ-Чоп, поблизу села Кам’яний Майдан Звягельського району.
"Попередньо встановлено, що водій автомобіля Mercedes-Benz, 49-річний киянин, рухався у напрямку міста Житомира. На неосвітленій ділянці дороги він допустив наїзд на 60-річного жителя громади, який перетинав проїзну частину. На жаль, унаслідок ДТП пішохід помер дорогою до лікарні", - вказали у поліції.
"За результатами попереднього освідування водій автомобіля був тверезий", - повідомили у поліції.
Як зазначається, розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Триває встановлення всіх причин та обставин події.
Про ДТП на Житомирській трасі повідомив і засновник інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа.
"На жаль, вимушений повідомити про дорожньо-транспортну подію, учасником якої я став. 9 лютого, повертаючись до Києва, на Житомирській трасі я потрапив у аварію за участю третьої особи. Обставини ДТП – згодом. З метою попередити можливі інсинуації повідомляю, що не був втомлений, не вживав жодних заборонених водіям речовин, що і підтвердила медична експертиза на місці, і не порушував жодних правил ПДР. Співпрацюю зі слідством. Всі деталі надам трохи згодом", - написав Ігор Мазепа у Facebook.
