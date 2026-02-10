$43.030.02
У ЄС розглядають 5 кроків для вступу України вже у 2027 році - Politico
9 лютого, 22:01 • 19948 перегляди
Українському скелетоністу заборонили використовувати шолом із зображенням вбитих спортсменів: Зеленський відреагував
9 лютого, 20:00 • 29848 перегляди
ЄС готує санкції проти портів Грузії та Індонезії за співпрацю з "тіньовим флотом" рф - ЗМІ
9 лютого, 19:32 • 27446 перегляди
Вівторок та середа, через низькі температури, пройдуть у складних графіках - Шмигаль
9 лютого, 18:49 • 25608 перегляди
Зеленський заявив, що документи по гарантіях безпеки готові
9 лютого, 18:25 • 21795 перегляди
ЄС готує низку варіантів щодо закріплення членства України у майбутній мирній угоді - ЗМІ
Ексклюзив
9 лютого, 16:18 • 19399 перегляди
Київ отримав 9 МВт резервних електропотужностей: що це дає місту та наскільки цього вистачить
Ексклюзив
9 лютого, 15:20 • 20096 перегляди
Антидепресанти без міфів: що це за ліки, кому вони справді потрібні і чому їх не варто боятися
9 лютого, 08:22 • 30427 перегляди
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
9 лютого, 07:43 • 48946 перегляди
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Засновник Concorde Capital Мазепа потрапив у ДТП: деталі

Київ • УНН

 • 154 перегляди

На Житомирщині 9 лютого на трасі Київ-Чоп водій Mercedes-Benz збив пішохода. Потерпілий помер дорогою до лікарні, поліція розслідує обставини.

Засновник Concorde Capital Мазепа потрапив у ДТП: деталі

На Житомирській трасі сталася ДТП, поліцейські встановлюють обставини, повідомили у ГУНП в Житомирській області, пише УНН.

Деталі

За даними поліції, ДТП сталася 9 лютого близько 19:30 на 204-му кілометрі автодороги Київ-Чоп, поблизу села Кам’яний Майдан Звягельського району.

"Попередньо встановлено, що водій автомобіля Mercedes-Benz, 49-річний киянин, рухався у напрямку міста Житомира. На неосвітленій ділянці дороги він допустив наїзд на 60-річного жителя громади, який перетинав проїзну частину. На жаль, унаслідок ДТП пішохід помер дорогою до лікарні", - вказали у поліції.

"За результатами попереднього освідування водій автомобіля був тверезий", - повідомили у поліції.

Як зазначається, розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Триває встановлення всіх причин та обставин події.

Про ДТП на Житомирській трасі повідомив і засновник інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа.

"На жаль, вимушений повідомити про дорожньо-транспортну подію, учасником якої я став. 9 лютого, повертаючись до Києва, на Житомирській трасі я потрапив у аварію за участю третьої особи. Обставини ДТП – згодом. З метою попередити можливі інсинуації повідомляю, що не був втомлений, не вживав жодних заборонених водіям речовин, що і підтвердила медична експертиза на місці, і не порушував жодних правил ПДР. Співпрацюю зі слідством. Всі деталі надам трохи згодом", - написав Ігор Мазепа у Facebook.

Юлія Шрамко

