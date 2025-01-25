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Оскароносный Ганс Циммер может переписать гимн Саудовской Аравии

Киев  •  УНН

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Саудовская Аравия ведет переговоры с композитором Гансом Циммером о переработке национального гимна. Также планируется создание новой композиции «Arabia» и проведение концерта в Эр-Рияде.

Саудовская Аравия ведет переговоры с голливудским композитором Хансом Циммером о том, чтобы он переделал национальный гимн Королевства, используя различные инструменты. Об этом сообщает Alarabiya, пишет УНН.

Детали 

Турки Аль-Шейх, глава Главного управления по развлечениям (GEA), опубликовал на X фотографию с Циммером и назвал его «одним из величайших музыкантов нашего времени». 

Аль-Шейх рассказал, что они с Циммером обсудили несколько новых музыкальных проектов, которые будут реализованы в ближайшее время, среди которых - концерт, а также оригинальная композиция под названием Arabia, вдохновленная культурой и наследием Саудовской Аравии. Кроме того, они рассмотрели возможность создания саундтрека к будущему саудовскому фильму «Битва при Ярмуке».

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Кроме того, аль-Шейх намекнул на планы проведения масштабного концерта Ганса Циммера в рамках предстоящего сезона в Эр-Рияде.

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Глава GEA заявил, что почувствовал «огромное восхищение» Циммера Саудовской Аравией и ее народом, добавив, что оскароносный композитор пообещал вскоре посетить Королевство со своей семьей и друзьями.

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Алина Волянская

Алина Волянская

КультураУНН Lite
er-riyadЭр-Рияд
saudovskaya-araviyaСаудовская Аравия

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