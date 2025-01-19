ОАЭ запускают первую в мире круглосуточную солнечную электростанцию

В Объединенных Арабских Эмиратах объявили об открытии первого в мире объекта возобновляемой энергии, который сочетает солнечную энергию с расширенным аккумулятором. Он может обеспечивать круглосуточное снабжение чистой энергии. Об этом информирует международное издание SolarQuarter, передает УНН.

Детали

Отмечается, что этот уникальный новаторский проект был анонсирован доктором Султаном Аль Джабером, министром промышленности и передовых технологий ОАЭ, председателем Masdar, а также министром инвестиций и генеральным директором группы ADQ Мохамедом Хассаном Аль Суваиди.

По информации издания, представленный объект сочетает 5,2 ГВт солнечной мощности с 19 ГВт-ч аккумулятора, что позволяет генерировать 1 ГВт бесперебойной базовой возобновляемой энергии. Таким образом проект станет крупнейшей комбинированной системой хранения солнечной и аккумуляторной энергии (BESS) в мире.

В течение десятилетий самым большим препятствием для возобновляемой энергии была непостоянство - бесперебойное получение чистой энергии днем и ночью

Этот масштабный проект будет обеспечивать производство и хранение солнечной энергии, гарантируя стабильное снабжение возобновляемой электроэнергии 24/7.

Впервые это превращает возобновляемую энергию в 1 ГВт надежной базовой мощности ежедневно в беспрецедентных масштабах. Это означает поворотный шаг, который может стать гигантским скачком для мира