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ОАЭ запускают первую в мире круглосуточную солнечную электростанцию

ОАЭ запускают первую в мире круглосуточную солнечную электростанцию

Киев  •  УНН

 • 5447 просмотра

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В ОАЭ представили уникальный проект с мощностью 5,2 ГВт солнечной энергии и 19 ГВт-ч аккумулятором. Объект будет обеспечивать бесперебойное снабжение 1 ГВт чистой энергии круглосуточно.

В Объединенных Арабских Эмиратах объявили об открытии первого в мире объекта возобновляемой энергии, который сочетает солнечную энергию с расширенным аккумулятором. Он может обеспечивать круглосуточное снабжение чистой энергии. Об этом информирует международное издание SolarQuarter, передает УНН.

Детали

Отмечается, что этот уникальный новаторский проект был анонсирован доктором Султаном Аль Джабером, министром промышленности и передовых технологий ОАЭ, председателем Masdar, а также министром инвестиций и генеральным директором группы ADQ Мохамедом Хассаном Аль Суваиди.

По информации издания, представленный объект сочетает 5,2 ГВт солнечной мощности с 19 ГВт-ч аккумулятора, что позволяет генерировать 1 ГВт бесперебойной базовой возобновляемой энергии. Таким образом проект станет крупнейшей комбинированной системой хранения солнечной и аккумуляторной энергии (BESS) в мире. 

В течение десятилетий самым большим препятствием для возобновляемой энергии была непостоянство - бесперебойное получение чистой энергии днем и ночью

- сказал доктор Аль Джабер.

Этот масштабный проект будет обеспечивать производство и хранение солнечной энергии, гарантируя стабильное снабжение возобновляемой электроэнергии 24/7.

Впервые это превращает возобновляемую энергию в 1 ГВт надежной базовой мощности ежедневно в беспрецедентных масштабах. Это означает поворотный шаг, который может стать гигантским скачком для мира

-  отметил важность проекта Доктор Аль Джабер.

Основой проекта станет солнечная фотоэлектрическая станция мощностью 5,2 ГВт в сочетании с аккумуляторной системой емкостью 19 ГВт-часов.

Применение этой технологии позволяет устранить риски перебоев в снабжении, которые являются распространенной проблемой возобновляемой энергетики.

Объект является ключевым компонентом более широкого видения ОАЭ по достижению углеродной нейтральности к 2050 году. Он устанавливает новый глобальный стандарт устойчивой энергетики, одновременно уменьшая зависимость от ископаемого топлива.

Кроме того, реализация проекта поможет создать более 10 тыс. новых рабочих мест. 

Напомним

Эксперт по ЖКХ Олег Попенко рассказал о сложностях установки солнечных панелей на фасадах и балконах многоэтажек. Он поддерживает использование панелей в частных домах и на предприятиях.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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