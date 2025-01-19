ОАЕ запускають першу в світі цілодобову сонячну електростанцію

В Об'єднаних Арабських Еміратах оголосили про відкриття першого у світі об'єкту відновлюваної енергії, який поєднує сонячну енергію з розширеним акумулятором. Він може забезпечувати цілодобове постачання чистої енергії. Про це інформує міжнародне видання SolarQuarter, передає УНН.

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Зазначається, що цей унікальний новаторський проєкт був анонсований доктором Султаном Аль Джабером, міністром промисловості та передових технологій ОАЕ, головою Masdar, а також міністром інвестицій та генеральним директором групи ADQ Мохамедом Хассаном Аль Суваїді.

За інформацією видання, презентований об'єкт поєднує 5,2 ГВт сонячної потужності з 19 ГВт-год акумулятора, що дозволяє генерувати 1 ГВт безперебійної базової відновлюваної енергії. Таким чином проєкт стане найбільшою комбінованою системою зберігання сонячної та акумуляторної енергії (BESS) у світі.

Протягом десятиліть найбільшою перешкодою для відновлюваної енергії була непостійність — безперебійне отримання чистої енергії вдень та вночі

Цей масштабний проєкт забезпечуватиме виробництво і зберігання сонячної енергії, гарантуючи стабільне постачання відновлюваної електроенергії 24/7.

Вперше це перетворює відновлювану енергію в 1 ГВт надійної базової потужності щодня у безпрецедентних масштабах. Це означає поворотний крок, який може стати гігантським стрибком для світу