Оскароносний Ганс Циммер може переписати гімн Саудівської Аравії
Київ • УНН
Саудівська Аравія веде переговори з композитором Гансом Циммером щодо переробки національного гімну. Також планується створення нової композиції "Arabia" та проведення концерту в Ер-Ріяді.
Саудівська Аравія веде переговори з голівудським композитором Хансом Циммером про те, щоб він переробив національний гімн Королівства, використовуючи різні інструменти. Про це повідомляє Alarabiya, пише УНН.
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Туркі Аль-Шейх, голова Головного управління з розваг (GEA), опублікував на X фотографію з Циммером і назвав його "одним із найвидатніших музикантів нашого часу".
Аль-Шейх розповів, що вони з Циммером обговорили кілька нових музичних проєктів, що будуть реалізовані найближчим часом, серед яких — концерт, а також оригінальна композиція під назвою Arabia, натхнена культурою та спадщиною Саудівської Аравії. Крім того, вони розглянули можливість створення саундтреку до майбутнього саудівського фільму "Битва при Ярмуку".
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Крім того, аль-Шейх натякнув на плани проведення масштабного концерту Ганса Циммера в рамках майбутнього сезону в Ер-Ріяді.
Голова GEA заявив, що відчув "величезне захоплення" Циммера Саудівською Аравією та її народом, додавши, що оскароносний композитор пообіцяв незабаром відвідати Королівство зі своєю сім'єю та друзями.
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